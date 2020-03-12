شاهد: عاصفة "التنين" تجتاح الأقصر وتغلق المطار والطرق الرئيسية

تشهد مصر، منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، موجة من الطقس والتقلبات الجوية السيئة تتضمن أمطاراً غزيرة على كامل البلاد وعاصفة رملية في بعض المناطق أبرزها الأقصر.

وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث في محافظة الأقصر، إغلاق مطار الأقصر الدولي، وتعليق الرحلات وتغيير مسار كل الرحلات القادمة لتهبط في مطار الغردقة عوضاً عن الأقصر.

كما أعلنت الإدارة إغلاق الطريق الصحراوي الغربي والشرقي ما بين الأقصر وقنا، حتى انقشاع العاصفة "التنين" الرملية وتحسن مستوى الرؤية.

يذكر أن كانت هيئة الأرصاد الجوية كانت قد توقعت هطول كميات أمطار أكبر من مما شهدته في الخريف وتحديداً في تشرين الأول/ أكتوبر، وأشار مدير إدارة التنبؤات في الأرصاد الجوية محمود شاهين أن حالة الطقس هذه تعتبر طبيعية في نهاية الشتاء، مذكراً بأنها حالة مشابهة لما حدث عام 1994.

ولم تتعرض البلاد حسب الخبراء لموجة مماثلة منذ 26 عاماً، حين ضربت مصر موجة طقس سيء كانت الأسوأ خلال خمسين عام، فيما عرف حينها باسم سيول 1994، وتسببت بحوادث راح ضحيتها أكثر من 600 شخص، وانهيار قرى ومنازل في مناطق عدة في البلاد، وتحطيم طرق في الصعيد، وإيقاف حركة مترو الأنفاق في القاهرة.