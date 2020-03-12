دراسة: السعوديون أكثر شعوب العالم غسلاً للأيدي

بعد أن أعلنت معظم دول العالم عن حالات الإصابة بالفيروس، تسعى الدول اليوم لاتخاذ تدابير وقائية وصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19. لذلك صار من المنطقي طرح سؤال صحي أساسي: من هم الشعوب الأكثر نظافة من حيث غسل الأيدي بعد الخروج من المرحاض؟ وهل توجد دول عربية ضمن الدول الأكثر نظافة؟

وفي هذا السياق أعلنت دراسة، أجرتها الرابطة الدولية "وين" عام 2015 على 63 دولة، نسبة الأشخاص الذين يغسلون أيديهم تلقائياً بعد الخروج من المرحاض، وهي كالآتي:

احتلت المملكة العربية "السعودية المرتبة الأولى عالمياً (بنسبة 97%) من حيث نسبة غسل الأيدي بعد الخروج من الحمام. بينما احتلت البوسنة المرتبة الثانية بنسبة (96%). وفي المرتبة الثالثة جاءت كل من الجزائر ولبنان وبابوا غينيا الجديدة وتركيا بنسبة (94%).

وبالمقابل حازت بعض البلدان الآسيوية على نسب أقل من (50%) مقارنة بباقي الدول وبمراتب متأخرة بما في ذلك، كوريا الجنوبية في المرتبة 61 (39%) واليابان في المرتبة 62 (30%) والصين في المرتبة 63 (23%).

الحال في بعض الدول الأوربية لم يختلف كثيراً عن الدول الآسيوية سابقة الذكر وإن كان أفضل قليلاً، فحازت فرنسا على المرتبة 50 (62%) وإسبانيا المرتبة 52 (62%) وإيطاليا المرتبة 57 (57%).