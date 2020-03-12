فيروس كورونا يقترب من زعماء العالم

أقام فيروس "كوفيد-19" الدنيا ولم يقعدها بعد حيث زادت المخاوف من اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا الجديد، بالرغم من إعلان الصين، التي تعتبر بؤرة ظهوره، عن إحراز تقدم في معركتها ضد الفيروس، وانخفاض عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، لكن المخاوف زادت بعد تردّد أنباء عن إمكانية تعرض قادة بعض الدول والحكومات للإصابة بالفيروس.

جاستن ترودو

ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء اليوم إن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يعمل من منزله فيما خضعت زوجته لاختبار للتأكد من أنها غير مصابة بفيروس كورونا.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو AP Jens Meyer

دونالد ترامب واختبار الكشف عن الإصابة بكورونا

في أميركا اللاتينية قال مسؤول رسمي إن أحد مساعدي الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي التقى بترامب سابقاً، مصاب بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان البيت الأبيض أشار أمس إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" عقب الإعلان عن خضوع نائبين في الكونغرس، كانا قد اجتمعا بترامب، إلى عزل صحي ذاتي بعيد لقائهما بشخص مصاب بالفيروس.

دونالد ترامب أ ب Evan Vucci

وأسال اجتماع دونالد ترامب بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، لبحث سبل مواجهة الفيروس الكثير من الحبر حيث يتخوف البعض من احتمال إصابة الرئيس الأمريكي بـ "كوفيد-19" خاصة وأن النائب دوغ كولينز الذي يخضع لحجر صحي طوعي كان قد رافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة خلال زيارة رسمية، وبدا واقفا خلفه.

الأمر لم يتوقف عل اجتماع ترامب بأعضاء الكونغرس حيث أكدت مصادر في الجيش الأمريكي احتمال إصابة قائد القوات الأمريكية في أوروبا كريستوفر كافولي بفيروس كورونا. ويخضع كافولي حاليا إلى حجر صحي.

بوريس جونسون: الاحتمال بالإصابة وارد أيضا

أعلنت نادين دوريس، النائبة المحافظة في مجلس العموم البريطاني والوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة أنّها خضعت لفحص مخبري أكّد إصابتها بفيروس كورونا. وتشير المعلومات إلى أن نادين دوريس قابلت الأسبوع الماضي مئات الأشخاص في البرلمان وشاركت في حفل استقبال في مقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في "داونينغ ستريت".

بوريس جونسون أ ب Alberto Pezzali

إيمانويل ماكرون قليل الظهور

قلة ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر وسائل الإعلام ربطها البعض بالتخوف من إمكانية إصابته بفيروس كورونا خاصة بعد الإعلان عن إصابة وزير الثقافة فرانك ريستر بالفيروس. وعلى ما يبدو فقد أصيب وزير الثقافة بالفيروس عند تنقله إلى البرلمان حيث التقى بأشخاص مصابين وقد أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بالفيروس.

إيمانويل ماكرون أ ب Michel Euler

وفي سياق متصل، ألغت الرئاسة الفرنسية العديد من اجتماعات الرئيس إيمانويل ماكرون، كإجراء احترازي لتجنب إصابته بـ "كوفيد-19". وأعلنت الرئاسة الفرنسية وضع مدير مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتريك سترزودا، الذي يعد أحد أقرب مساعديه، قيد الحجر الصحي، بسبب شكوك حول إصابته بالفيروس المستجد حيث سيمارس مهامه انطلاقا من منزله. وأكدت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن باتريك سترزودا تعامل مع مصاب بكورونا، الأسبوع الماضي.

حسن روحاني وتفشي الفيروس

تعتبر إيران من بين أكثر الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا بعد الصين وإيطاليا. وقد أكدت السلطات بداية مارس-آذار وفاة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، الذي توفي بمستشفى العاصمة الإيرانية عقب إصابته بفيروس كورونا.

حسن روحاني أ ب Vahid Salemi

كما ظهر نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي متعبا خلال مؤتمر صحفي مع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، وقد أكد في وقت لاحق إصابته بفيروس كورونا. واصيبت معصومة ابتكار نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بالفيروس حيث وضعت رهن الحجر الصح في بيتها بطهران. وأعلنت عدة شخصيات سياسة إيرانية أخرى إصابتها بالفيروس وبأنها تخضع لحجر صحي.

إصابة السياسيين وكبار الموظفين بكورونا، والذين كان البعض يعتقد أنهم بمنأى عنه، تأكيد على أن الفيروس لا يفرق بين الغني والبسيط وبين الكبير والصغير، والكل معرض للإصابة بـ "كوفيد-19" سريع الانتشار.