لأول مرة 4 نساء عربيات يدخلن دفعة واحدة إلى الكنيست.. تعرف عليهن

لأول مرة تدخل أربع نساء عربيات دفعة واحدة ضمن القائمة العربية المشتركة الكنيست، بالإضافة الى سيدة خامسة درزية من بني معروف ضمن قائمة "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال السابق بيني غانتس.

ومثلت في الكنيست السابق 28 امرأة بينهن اثنتان من القائمة المشتركة. ومع ارتفاع عدد الفائزات من القائمة المشتركة إلى أربع، صار عدد النساء في الكنيست 30 امرأة من بين 120 نائبا في الإجمال.

وحصلت القائمة العربية المشتركة على 15 مقعداً في انتخابات الثاني من مارس-آذار، وهو أكبر انجاز منذ انتخابات الكنيست الأولى في العام 1949. وبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها أكثر من نصف مليون صوت. وتضم القائمة المشتركة، مسلمين ومسيحيين ويهودياً واحداً ودرزياً، وتضم شيوعيين وقوميين وإسلاميين وليبراليين.

إيمان الخطيب ترفض التركيز على حجابها

وقفت إيمان الخطيب، أول سيدة مسلمة متدينة انتخبت عضواً في الكنيست ضمن القائمة المشتركة، وبدا على محياها التعب والإرهاق لتستقبل المهنئين من الرجال والنساء في قاعة للحركة الإسلامية في كفر كنا شرق مدينة الناصرة. صافحت إيمان النساء فيما ردت على تحية الرجال بإيماءة خفيفة من رأسها وبوضع كفها فوق صدرها.

وأغضب إيمان الخطيب التي ترتدي الحجاب التركيز على حجابها مقابل تجاهل معرفتها التراكمية.

وعن ذلك قالت: "لا تجعلوا الحجاب حاجزاً، أنظروا إلى قدرات صاحبة هذه الحجاب والأخلاق والعمل والمهارات والتوجهات"، مضيفة: "يجب التعامل مع الإنسان أولاً كإنسان وألا ننظر إلى مظهره الخارجي... هناك يهوديات متدينات كثيرات في الكنيست لم نسمع أي تعليق بشأنهن".

إيمان الخطيب وشقيقها أ ف ب

وأوضحت أنها ستطرح في الكنيست "قضايا الأرض والمسكن والفقر وتهميش المرأة والعنف في المجتمع والعنف ضد النساء، وهي قضية حاضرة بقوة، وموضوع القرى البدوية غير المعترف فيها بالنقب".

وإيمان الخطيب ياسين، التي تبلغ من العمر 54 عاما متزوجة وأم لأربعة أولاد، وهي من عرابة البطوف في الجليل الأسفل، حصلت على ماجستير في موضوع الخدمة الاجتماعية بتخصص النساء والنوع من جامعة تل أبيب.

وأشارت الخطيب إلى أن "أنّ 64 في المائة من العربيات محرومات من العمل ليس لأنهن لا يردن العمل بل لعدم توفر مواصلات ملائمة. فالمرأة العربية تحتاج أربع وسائل مواصلات للتنقل لعملها ولأن تخرج من بيتها في السادسة صباحا قبل أن تجهز أولادها للمدارس، وكذلك يخرج الرجل إلى العمل في الرابعة صباحاً.

يجب طرح هذه القضايا على الطاولة في الكنيست.

عايدة توما تشارك في مفاوضات "أزرق-أبيض"

قال أيمن عودة الأربعاء إن "القائمة المشتركة في صميم كل العمل السياسي في إسرائيل. لقد رفضنا كل إمكانية لإجراء مفاوضات سرية مع أزرق أبيض، وطلبنا أن يكون كل شيء على الطاولة، وهذا ما حدث.

والأربعاء، مثلت عايدة توما عضو الكنيست الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للتفاوض مع ممثلي "أزرق أبيض" برفقة ممثلين عن الأحزاب الاخرى إمطانس شحادة وأحمد طيبي ومنصور عباس. وقالت بعد انتهاء الجلسة "إننا نحمل ثقل المسؤولية التي ألقيتموها على عاتقنا، نحن نعلم أننا نمر بلحظة تاريخية ونريد تثبيت شرعيتنا كجماهير عربية فلسطينية".

عايدة توما في أحد التجمعات أ ف ب AHMAD GHARABLI

نشطت عايدة توما في جمعيات نسوية عدة، وعملت لسنوات طويلة دفاعاً عن قضايا المرأة، وانتخبت منذ عام 2015 عضوا في الكنيست. وقالت: "وجود أربع عربيات قفزة جدية في التمثيل، خصوصا أن النساء الأربع من كافة الأطياف هن قادرات وجديات لتمثيل كل المجتمع، وهذا سيعطي دفعة لدعم النساء اللواتي أعطين زخما في المعركة الانتخابية، ودفعة إضافية لخروجهن للعمل السياسي وليس فقط النضال الاجتماعي".

سندس صالح والتركيز على القضايا الجوهرية

في مبنى البرلمان في القدس الغربية كانت سندس صالح، التي تبلغ من العمر 34 عاماً، التي تعد أصغر عضو في الكنيست، في اجتماع مع أعضاء حزبها، الحركة العربية للتغيير، الذي يرأسه أحمد الطيبي.

خاضت سندس الانتخابات الثلاثة التي جرت خلال العام ونجحت بالدخول إلى الكنيست في الانتخابات الأخيرة. وقالت: "هناك خلافات بين الأحزاب، لكن نحن في القائمة المشتركة كأربع نساء نتحد ونتفق ضمن مساحة واسعة، ونختلف ضمن مساحات صغيرة".

وأضافت صالح موضحة: "أنا كأم وكمعلمة أقلق من تجاوزات انتشار السلاح والعنف، إضافة إلى قضايا أخرى وأرى أن دوري مهم بوجودي في الكنيست كمنبر للنضال السياسي. سنطرح قضايانا بقوة".

سندس صالح أ ف ب AHMAD GHARABLI

سندس صالح أم لثلاثة أطفال من قرية المشهد، قضاء الناصرة. أنهت دراسة البكالوريوس في موضوع البيولوجيا والماجستير في موضوع العلوم والتكنولوجيا، في معهد التخنيون في حيفا.

هبة يزبك تدخل الكنيست بعد السماح لها بالترشح

أما عضوة الكنيست هبة يزبك من مدينة الناصرة، وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الديموقراطي، فنجحت مرة أخرى بدخول الكنيست مع القائمة المشتركة بعد ان منعتها لجنة الانتخابات المركزية من خوض الانتخابات لاتهامها بدعم "الإرهاب" على فيسبوك، إلا ان المحكمة العليا وافقت على ترشحها الشهر الماضي.

هبة يزبك النائب في الكنيست عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" أ ف ب

وتقول يزبك نحن "عازمون على ترجمة القوة الانتخابية الكبيرة إلى مواقف سياسية تعزز من مكانتنا كعرب في هذه البلاد ومواجهة اليمين وأجنداته".

وهذه الانتخابات هي الثالثة في غضون عام وفاز فيها معسكر اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو بأغلبية 58 مقعدا وينقصه ثلاثة مقاعد حتى يتمكن من تشكيل حكومة.

ويحتاج ائتلاف غانتس الوسطي الذي حصل على 33 مقعدا وتحالف مع العمل وميرتس، الذي حصل على 7 مقاعد، إلى نواب حزب أفيغدور ليبرمان الذي فاز بـ 7 مقاعد والقائمة المشتركة التي حصلت على 15 مقعدا حتى يحصل على أغلبية مريحة تؤهله تشكيل حكومة. وأعلنت القائمة المشتركة على لسان رئيسها أيمن عودة نيتها إسقاط خطة ترامب عبر إسقاط عرابها نتنياهو.