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العالم

بيل غيتس يستقيل من منصبه في مجلس إدارة مايكروسوفت

محادثة
بقلم:  يورونيوز
بيل غيتس يستقيل من منصبه في مجلس إدارة مايكروسوفت
حقوق النشر  أ ب   -   Jonathan Gibbons
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أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية أن الميلياردير وأحد مؤسسيْ الشركة والمستشار في الشؤون التكنولوجية، بيل غيتس، سيغادر منصبه في مجلس الإدارة قريباً للتفرغ للأعمال الخيرية ومنها الصحة والتنمية والتعليم.

وأضاف البيان أن غيتس التزم في السنوات الأخيرة بأعمال ونشاطات من شأنها الإسهام في كبح التغيّر المناخي.

وفي بيان نشرته الشركة عبر موقعها على الإنترنت قال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا إنه "كان لي الشرف العظيم بالعمل إلى جانب غيتس خلال سنوات" مضيفاً أن الشركة "ستستفيد دائماً من نصائحه التكنولوجية".

وكان غيتس قد أسس مايكروسوفت في العام 1975 مع بول ألن، الذي توفي في العام 2018.

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