فيروس كورونا: العالم في مواجهة "كوفيد-19" آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا الجديد بحياة ما لا يقلّ عن 4958 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسُجلت 133970 إصابة في 120 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء في مدينة ووهان، إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس كوفيد-19 تختلف بحسب البلد.

وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر كانون الأول/ديسمبر، 80813 إصابة، بما في ذلك 3176 وفاة فيما شفي 64111 شخصًا.

وفي سائر أنحاء العالم، سُجلت 1782 وفاة (28 حالة جديدة) حتى تاريخ إعداد الحصيلة أمس الخميس، من أصل 53163 إصابة (2493 إصابة جديدة).

وأكثر الدول تضرراً بعد الصين هي إيطاليا حيث سُجلت 1016 وفاة من أصل 15113 إصابة ثم إيران مع 429 وفاة و10075 إصابة وإسبانيا مع 84 وفاة و3004 إصابة وكوريا الجنوبية حيث سُجلّت 67 وفاة و7979 إصابة.

أُعدت هذه الحصيلة بناء على البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومن منظمة الصحة العالمية.

روسيا

أعلنت روسيا الجمعة أنها ستخفض اعتباراً من الإثنين عدد رحلاتها الجوية مع الاتحاد الاوروبي في محاولة لاحتواء إنتشار وباء كورونا المستجد.

وأورد بيان عبر الإنترنت للسلطات الصحية الروسية أن القيود ستفرض "لضمان أمن البلاد وحماية الصحة العامة والحؤول دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا".

ويشمل الإجراء الرحلات مع النروج وسويسرا.

بولندا والدنمارك

أعلنت سلطات كل من بولندا والدنمارك إغلاق الحدود بشكل مؤقت ومنع دخول الغرباء إلى البلاد.

إيطاليا

قالت الحكومة الإيطالية إن عدد الوفيات في البلاد في الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 250، ما يشكل رقماً قياسياً، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

أوروبا.. البؤرة الجديدة للوباء العالمي

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، أن أوروبا أصبحت "البؤرة الجديدة" للوباء كوفيد-19 العالمي.

فرنسا

أعلنت إدارة متحف اللوفر الفرنسي، اليوم، الجمعة، إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر متبعة بذلك "التوجيهات الحكومية" بحسب ما جاء في بيان. ويعد اللوفر المتحف الذي يستبقل العدد الأكبر من الزوار عالمياً.

فرنسياً أيضاً قررت الرابطة الفرنسية لكرة القدم التعليق الفوري "وحتى إشعار آخر" لمباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد كما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر مقربة.

إسبانيا

أعلنت الحكومة في إسبانيا اليوم، الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد. ويأتي الإعلان بعدما ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وصل إلى 120 والإصابات إلى 4209.

البحرين

أعلنت وزارة الصحة في البحرين عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل، وشفاء 9 إصابات بينهم مواطن و6 مواطنات ومصرية وأخرى تايلندية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إخراج المتعافين من العزل الصحي، بعد أن تلقوا العلاجات اللازمة وهم بصحة جيدة. ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 44 حالة حتى الآن.

الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 100.

إيران

أعلنت السلطات في إيران اليوم عن تسجيل 85 وفاة إضافية بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 514.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز إنه "للأسف، توفي 85 شخصا أصيبوا بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة"، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 514.

ولفت مصدر رسمي إيراني إلى أن قوات الأمن تتجه لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة، في مسعى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وفق ما أفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري الجمعة.

وقال باقري في تصريحات متلفزة، إن لجنة تم تشكيلها حديثا ستتولى مهمة الإشراف على "إخلاء المتاجر والشوارع" من الناس كجزء من قرار على مستوى البلاد سيتم تطبيقه خلال الساعات الـ24 المقبلة.

لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 إصابات جديدة تم تسجيلها اليوم الجمعة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس ووهان التاجي إلى 77 حالة.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة عن تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد عند مواطن مغربي يبلغ من العمر 39 عاما.

وقررت الرباط تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية التي تربطها بكل من الجزائر وإسبانيا وفرنسا وذلك ضمن إجراءاتها للحد من انتشار الفيروس.

الجزائر

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تعليق رحلاتها مؤقتاً إلى فرنسا من مطارات سطيف وباتنة وتلمسان والواد وبسكرة والشلف وبجاية وعنابة كإجراء احترازي ضد انتشار الفيروس.

وقالت الشركة إن تعليق الرحجلات من تلك المطارات سيبدأ من الغد وحتى 4 أبريل - نيسان على ان تستمر رحلاتها المتجهة إلى فرنسا من مطارات العاصمة ووهران وقسنطينة ولكن بأعداد رحلات مخفضة.

تشيكيا

قال رئيس وزراء جمهورية تشيكيا أندريه بابيس إن بلاده ستغلق حدودها بشكل كامل أمام الأجانب اعتباراً من يوم الإثنين.

البرازيل

طلب الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو إرجاء تظاهرات مؤيدة له كانت مرتقبة يوم الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.

وقال الرئيس اليميني المتطرف في مقطع فيديو نُشر أمس الخميس عبر خدمة البث المباشر على موقع فيسبوك "التحرّك ليس ملكي، هو عفوي وشعبي. الفكرة هي إرجاء أو تعليق (التظاهرة) لمدة شهر أو شهرين". وأضاف أن "رسالة رائعة أُعطيت في البرلمان".

وكان بولسونارو دعا الأسبوع الماضي أنصاره للنزول إلى الشارع يوم 15 آذار/مارس للمشاركة في تظاهرات مؤيدة له. ووصف منتقدوه هذه التظاهرات بأنها مناهضة للديمقراطية.

وسجّلت البرازيل التي تعدّ 210 مليون نسمة، 77 إصابة من دون أي حالة وفاة حتى اليوم جراء فيروس كورونا الجديد.

تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة نشرها صباح اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن "الفحوص أكدت إصابة شخص ثان بفيروس كورونا"، وأن أنقرة اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة انتشار هذا الوباء.

النمسا

أعلنت النمسا عن تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا وسويسرا بسبب فيروس كورونا.

أستراليا

قال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون إن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى، بعد أيام من عودته من واشنطن حيث التقى إيفانكا ترامب ووزير العدل وليام بار.

ولفت الوزير النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا "استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق".

وأضاف "تقضي سياسات الصحة في ولاية كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى وقد التزمت بالارشادات". وأكد داتون أنه يشعر أن حالته "جيدة". إلا أن تشخيص المرض لديه سيثير مخاوف حول احتمال إصابة وزراء آخرين ورئيس الوزراء سكوت موريسون.

عاد الوزير مؤخراً من زيارة إلى الولايات المتحدة حيث شارك قبل أسبوع في واشنطن في اجتماع تحالف "فايف آيز" الذي يضمّ أجهزة استخبارات أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا.

والتقى كذلك ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب في 6 آذار/مارس وفق صورة نشرتها السفارة الأسترالية في واشنطن يظهران فيها يقفان قريبين من بعضهما.

ودعت أستراليا الجمعة مواطنيها إلى إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون "ننصح جميع الأستراليين بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى الخارج في هذه الفترة، بغض النظر عن الوجهة والعمر والصحة". وأضاف أن الحكومة تدرس حظر وقف الفعاليات لأكثر من 500 شخص.

وكانت الحكومة قد حذرت في وقت سابق من السفر إلى بؤر المرض في الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

الصين

أعلنت وزارة الصحة في الصين اليوم الجمعة أنه تم تسجيل ثماني إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا القاتل، وهو أدنى رقم في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات في منتصف كانون الثاني/يناير.

ولفتت إلى أنه من بين الإصابات الجديدة تمّ تسجيل خمس حالات في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس في أواخر العام 2019.

أمّا الحالات الثلاث الأخرى، فسُجّلت اثنتان منها في شنغهاي وواحدة في بكين، وقد تسبّب بها أشخاص وافدون من الخارج لم تُحَدّد جنسياتهم.

ولدى الصين الآن ما مجموعه 88 حالة "مستوردة" من دول أخرى، وهو ما يمثّل تحدّيا جديدا للسلطات الصحية.

كما أعلنت الوزارة عن سبع وفيّات أخرى في البلاد جرّاء الفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 3176 في البر الصيني الرئيسي.

وقال مسؤول صيني إن الجيش الأمريكي قد يكون أدخل فيروس كورونا القاتل إلى الصين، من دون أن يقدم أي دليل يدعم اتهاماته المثيرة للاستغراب.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في تغريدة نشرها على تويتر في ساعة متأخرة الخميس، مكرراً نظريات مؤامرة مماثلة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وتوجه الاتهام للولايات المتحدة فيما يتعلق بالوباء.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبيّة اليوم الجمعة تسجيلها أقلّ عددٍ من حالات الإصابة الجديدة بفيروس ووهان التاجي في ثلاثة أسابيع.

وقالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنّ عدد المرضى الذين تعافوا تجاوزَ الخميس وللمرّة الأولى عدد الإصابات الجديدة.

وفي المجموع، تمّ الخميس تسجيل 110 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 7979 حالة.

كندا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن نتائج اختبار فيروس كورونا الجديد الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.

ولفت البيان الصادر عن المكتب إلى أن صوفي ستبقى في الوقت الحالي في عزلة، وأنها بحالة جيدة وتتخذ كل الخطوات الموصى بها.

وأكد ترودو في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية عبر موقع تويتر أنه "يشعر أنه بحالة جيدة ولا تظهر عليه أعراض، إلا أنه سيقوم باتباع إرشادات الأطباء ويستمر في العزلة في الوقت الحالي، وأنه سيتابع عمله من المنزل ويقوم بعقد اجتماعات عبر الفيديو وعقد المؤتمرات عن بعد".

إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية "بشكل فوري" لمواجهة انتشار فيروس كورونا وإنقاذ حياة العديد من المواطنين على حد تعبيره، معلناً في الوقت نفسه إغلاق المدارس والجامعات.

وقال "أدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ لمدة محددة، بدءاً من هذا المساء"، مضيفاً "لندع السياسة جانباً، بمقدورنا العودة إليها لاحقاً".

ومن جانبه، وافق منافسه الرئيسي، زعيم حزب أزرق-أبيض الوسطي، بيني غانتس على "التباحث بشأن تشكيل حكومة طوارئ وطنية واسعة، تضم ممثلين عن كل الأطراف".

وأحصت وزارة الصحة الإسرائيلية 109 إصابات بالفيروس، مشيرة إلى أنّ أكثر من 32 ألف شخص هم حالياً في الحجر الصحي.

الولايات المتحدة الأمريكية

وجّه المرشّحان الساعيان إلى نيل بطاقة الترشيح الديمقراطيّة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن وبيرني ساندرز، انتقادات شديدة أمس الخميس للطريقة التي يُدير فيها الرئيس دونالد ترامب ملفّ فيروس كورونا القاتل، منددين بـ"عدم كفاءته" وبـ"لجوئه إلى كراهية الأجانب".

وكان خبراء الصحة وجّهوا أيضا انتقادات إلى السلطات بسبب تقليلها من شأن هذه الأزمة وتأخّرها في تطوير اختبارات الفحص.

هذا وأعلنت مصادر دبلوماسية أنّ الفحوص الطبّية أظهرت إصابة دبلوماسيّة من بعثة الفيليبين لدى الأمم المتحدة بفيروس ووهان التاجي، لتكون بذلك أوّل إصابة مسجّلة في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وهذه الدبلوماسيّة العاملة في اللجنة السادسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة والتي تتعاطى بالمسائل القانونيّة، توجّهت إلى مقرّ الأمم المتحدة للمرّة الأخيرة يوم الإثنين. وفي اليوم التالي، ظهرت عليها أعراض انفلونزا ورأت طبيبا، ليتبين في ما بعد إصابتها بكوفيد_19.

وجاء في رسالة للبعثة الفيليبينية أنه إغلاق البعثة وأُصِدرت تعليمات لجميع الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحّي.

وشهدت نيويورك التي تعتبر مركزا رئيسيا للحياة الثقافية في الولايات المتحدة أول صدمة لها بسبب كورونا مع إقفال مسارح برودواي وإلغاء المسيرة بمناسبة عيد القديس باتريك وكل التجمعات التي تزيد عن 500 شخص.

وستسدل الستارة لفترة لا تقل عن شهر في المسارح الـ41 التي كانت لافتاتها تنير حي تايمز سكوير في قلب مانهاتن، مع عروض تستقطب متفرجين من العالم أجمع.

ويسدد هذا الإغلاق ضربة قوية لقطاع المسرح في الولايات المتحدة المترنح أصلا بفعل إلغاء سلسلة حفلات ومهرجانات من بينها كواتشيلا وساوث باي ساوثويست.

قبرص

أعلنت السلطات القبرصية أمس الخميس، أنه من المقرر أن تصل اليوم الجمعة سفينة الرحلات البحرية ماركو بولو إلى ميناء ليماسول وعلى متنها 800 راكب، معظمهم إيطاليون ويُشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت أن السفينة السياحية ستتمكن من الرسو قبالة الساحل الجنوبي لقبرص ولكن لن يُسمَح لمن هم على متنها بالنزول.

وأضاف وزير النقل القبرصي يانيس كاروسوس في تغريدة "نحن نعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة"، مشيرا إلى "تعليمات" أعطاها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وأفاد التلفزيون الحكومي "سي بي سي" أن السفينة موجودة في البحر منذ شهر بعد رحلة أجرتها إلى الهند، لافتا الى أنها أبحرت باتجاه قبرص بعد رفض إسرائيل استقبالها.

وبحسب "سي بي سي"، فقد أبلغ طبيب السفينة السلطات القبرصية بأنّ بعض الركاب يعانون من أعراض التهاب رئوي وبينهم امرأة بحاجة إلى علاج طبي.

اليونان

أعلنت اليونان حتى الآن عن 117 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفي أحدهم أمس الخميس بعد عشرة أيام في المستشفى.

غانا

أعلنت السلطات الصحّية في غانا أمس الخميس تسجيل حالتَي إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرةً إلى أنّ المصابَين كانا وصلا من النروج وتركيا وأنّ "حالتهما مستقرّة"، ومؤكّدةً أنّ الوضع "تحت السيطرة".

وقال وزير الصحّة كواكو أجيمان مانو خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، إنّ "وزارة الصحّة أكّدت وجود حالتَي إصابة بكوفيد-19"، مشيرا إلى أنه تم عزل المريضين.

وأضاف أجيمان مانو أنّ عمليّة التعرّف إلى الأشخاص الذين خالطوا المريضَين جارية.

وسُجّل عدد من الإصابات بالفيروس في غرب إفريقيا، ولا سيّما في نيجيريا والسنغال وتوغو وبوركينا فاسو.

الغابون

أعلنت حكومة الغابون الخميس تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا تمّ تشخيصها لدى مواطن عائد من مدينة بوردو الفرنسية.

وقالت الحكومة في بيان "يتعلّق الأمر بأحد مواطنينا البالغ من العمر 27 عاما كان يقيم في بوردو"، وأضافت أنه "لدى وصول المصاب إلى ليبرفيل في 8 آذار/مارس، لم تظهر عليه أية أعراض، إلا أنه في اليوم التالي بدأ يعاني من السعال والتهاب في الحلق وصعوبة في التنفّس". ليتبين بعد إجراء الاختبار إصابته بفيروس ووهان التاجي.

طوكيو 2020

أكد مسؤولون يابانيون على عدم وجود خطط لديهم لتغيير موعد أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، أو إقامته دون جماهير، بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيله لسنة بسبب فيروس كورونا.

قال المتحدث الحكومي يوشيهيدي سوغا لمراسلين صحافيين "لا تغيير في سياسة الحكومة في أننا نتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الاولمبية الدولية وحكومة مدينة طوكيو للاستعداد بثبات لتنظيم الالعاب كما هو مقرر".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجمعة تأجيل جميع مباريات مسابقتي دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه "عطفا على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الاندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقررة الأسبوع المقبل".

وكان الاتحاد القاري أعلن أمس الخميس تأجيل مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي واللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

بطولة إنجلترا

أصبح الشاب كالوم هادسون-أودوي أول لاعب في الدوري الانجليزي لكرة القدم يصاب بفيروس كورونا، ما وضع أعضاء فريقه تشلسي في حجر صحي الخميس.

ويعزز هذا الخبر من إمكانية تأجيل المرحلة المقبلة على الأقل من البريميرليغ، بعد إصابة مدرب أرسنال الإسباني ميكل ارتيتا أيضا بفيروس "كوفيد-19".

مارادونا

وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا أمس الخميس رسالة دعم للإيطاليين الذين يمرون بفترة صعبة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا ما أدى إلى وفاة ما يناهز 1016 شخصا وإصابة أكثر من 15 ألف شخص في البلاد.

ونشر مارادونا صورة له عبر تطبيق إنستاغرام وهو يرتدي قميص نابولي فريقه خلال حقبة الثمانينيات في ملعب سان باولو وكتب معلقا عليها "عشت في نابولي لمدة سبع سنوات، لدي عائلة هناك، والكثير من الناس الذين أحبهم والذين يحبونني. إيطاليا جزء من حياتي وأريد أن أرسل لهم رسالة دعم في هذه الأوقات الصعبة".

ديزني تغلق أبوابها بسبب كورونا

أعلنت مجموعة "ديزني" إرجاء بدء عرض أفلام عدة رئيسية من انتاجها لا سيما "مولان" بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. والأفلام الثلاثة المعنية هي "مولان" و"ذي نيو ميوتنتس" و "انتلرز".

وقد أرجئ عرض الأفلام الثلاثة حتى إشعار آخر فيما تدرس "ديزني" مواعيد جديدة لعرضها.

وكان العرض الأول الرسمي لفيلم "مولان" وهو إعادة لفيلم الرسوم المتحركة الناجح العائد للعام 1998، أقيم الاثنين في لوس انجلس. وكان يفترض أن يبدأ عرضه بعد أسبوعين.

وكانت ديزني أعلنت قبل ذلك إغلاق متنزه "ديزني لاند" في مدينة أناهايم قرب لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا اعتبارا من السبت وحتى نهاية آذار/مارس في إجراء وقائي.

كذلك أعلنت الشركة أن متنزهها في فلوريدا و"ديزني لاند" في باريس سيغلقان أبوابهما أيضا اعتبارا من الأحد. وستبقى الفنادق في هذه المتنزهات مفتوحة حتى الآن.

فورمولا واحد

أعلن منظمو سباق جائزة فيتنام الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان مقررا في الخامس من نيسان/أبريل المقبل، تأجيله إلى موعد يحدد لاحقا بسبب انتشار فيروس كورونا المميت.

وأوضح المنظمون في بيان الجمعة "كان اتخاذ القرار صعبا جدا لأن عام 2020 كان المرة الأولى التي تصبح فيها فيتنام رسميا من بين الدول الـ22 التي تنظم سباقات السرعة الأكثر إثارة حول العالم"، مؤكدين أن التأجيل سببه "المضاعفات المعقدة لفيروس كوفيد-19".

وأتى التأجيل بعد ساعات من إلغاء سباق جائزة أستراليا، المرحلة الافتتاحية من البطولة التي كانت مقررة هذا الأسبوع، للسبب عينه.