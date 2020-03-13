Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

إيطاليا

كوفيد-19: الأسطورة مارادونا "يلبس قميص نابولي مجدداً" ويوجه رسالة لإيطاليا

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
ملصق للنجم الأرجنتيني دييغو مارادونا
ملصق للنجم الأرجنتيني دييغو مارادونا   -   حقوق النشر  SALVATORE LAPORTA/AP2004
حجم النص Aa Aa

وجه اسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا الخميس رسالة دعم للإيطاليين الذين يمرون بفترة صعبة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ما أدى إلى وفاة ما يناهز 1016 شخصا واصابة أكثر من 15 ألف شخص في البلاد.

ونشر مارادونا صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مرتديا قميص نابولي فريقه خلال حقبة الثمانينيات في ملعب سان باولو وكتب معلقا عليها "عشت في نابولي لمدة سبع سنوات، لدي عائلة هناك، والكثير من الناس الذين أحبهم والذين يحبونني. إيطاليا جزء من حياتي وأريد أن أرسل لهم رسالة دعم في هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف مارادونا (59 عاما)، الذي توّج بطلا للدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 "هناك (في إيطاليا)، أدرك الجميع أن عليهم البقاء في منازلهم. آمل أن نمتثل بهم في الأرجنتين في الوقت المناسب".

ولفت "الفتى الذهبي" إلى أن "بعض الناس يضحكون علينا ولكن الحقيقة هي أنه يوم السبت الماضي، لم يكن أحد يتحدث عن وباء هنا (في الأرجنتين)، استقبلنا جميعا بعضنا البعض بقبلة وكانت الملاعب ممتلئة على آخرها".

View this post on Instagram

Ho vissuto a Napoli 7 anni. Lì vive parte della mia famiglia, molta gente che mi vuole bene e a cui io voglio bene. L'Italia è parte della mia vita e perciò voglio mandare il mio messaggio di sostegno in questo momento difficile. In Italia tutti hanno capito quanto sia importante rimanere a casa. Spero che in Argentina tutti risponderemo in tempo. Alcuni fanno ironia, ma la verità è che sabato scorso qui in Argentina nessuno parlava di pandemia. Tutti ci siamo salutati con un bacio e tutti gli stadi erano pieni. È vero quel detto secondo cui "non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire". Spero che tutti riusciremo a superare questo momento nel miglior modo possibile. Sia lì, che qui. È difficile educare un Paese in 15 minuti, ma possiamo riuscirci con l'educazione, l'obbedienza e il rispetto. Buona fortuna a tutti! #AndràTuttoBene #DistantiMaUniti #ioRestoaCasa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yo viví 7 años en Nápoles. Ahí tengo familia, mucha gente a la que quiero y que me quiere. Italia es parte de mi vida, y quiero mandarles un mensaje de apoyo en este momento difícil. Allí todos tomaron consciencia de que deben quedarse en sus casas. Yo espero que en Argentina reaccionemos a tiempo. Algunos se burlan, pero la verdad es que el Sábado pasado acá nadie hablaba de pandemia, TODOS nos saludamos con un beso y los estadios estaban repletos. Pero bueno, cada uno compra lo que quiere que le vendan. Yo espero que todos podamos salir adelante de la mejor manera. Allá y acá. Es difícil educar a un país en 15 minutos, y esto se resuelve con educación, con obediencia y con respeto. Mucha suerte a todos!!!

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on

وقررت الحكومة الأرجنتينية الخميس تعليق وصول الرحلات الدولية من الدول الأكثر تضررا من فيروس "كوفيد-19"وستقام بعض مباريات كرة القدم الآن بدون جمهور.

وقال مارادونا "آمل أن نتمكن جميعا من الخروج من هذه الأزمة بأفضل طريقة ممكنة. هناك (في إيطاليا) وهنا. من الصعب تعليم بلد في 15 دقيقة، ويمكن حل هذا الموضوع من خلال التعليم والطاعة والاحترام. حظا سعيدا للجميع".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox