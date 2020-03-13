دراسة: كيف يمكن للماء والصابون القضاء على فيروس كورونا؟

كشفت دراسة أعدها "بول ثوردسون" وهو أستاذ وباحث في الكيمياء من جامعة سيدني، أنّ غسل اليدين بالصابون العادي من بين أكثر الطرق فعالية للتخلص من الفيروسات التي تبقى على سطح جسم الانسان لساعات أو حتى لأيام مقارنة باستخدام أي مطهر أومعقم.

وقال ثوردسون " انتشرت المعلومة كالنار في الهشيم عندما شاركت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المعلومة، أعتقد أنني علمت لماذا؟ لقد وجهت وزارة الصحة لنا رسالتين: عندما تصاب بفيروس، لا توجد أدوية يمكن أن تقتله أو تساعدك على التخلص منه. بالمقابل، اغسل يديك لوقف انتشار الفيروس. لايمكنك الحصول على دواء للتخلص من الفيروس حتى مقابل مليون دولار لكن تستطيع قطعة الصابون الخاصة بجدتك أن تقتله".

وعليه يتبادر في ذهن الجميع السؤال الآتي: "كيف يمكن للصابون القضاء على فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومعظم الفيروسات؟". تعتبر قصة قصيرة، لأن الفيروس عبارة عن جسيمات صغيرة جدا مجمعة ذاتيا والطبقة الدهنية هي أضعف رابط. ويقوم الصابون باذابة غشاء الدهون ويسقط الفيروس مثل بيت من ورق ويموت. أو بالأحرى، "يجب أن نقول إنه يصبح غير نشط لأنّ الفيروسات ليست حية، حقا".

وتكمن القصة الأطول قليلا في "أنّ معظم الفيروسات تتكون من ثلاث وحدات بناء رئيسية وهم: حمض الريبونوكليك (وهو حمض نووي يحتوي على الريبوز وكل القواعد النيتروجينية ماعدا الثايمن) والبروتينات والدهون. وتصنع الخلية المصابة بالفيروس الكثير من وحدات بناء، ثم تتجمع ذاتيا وتلقائيا لتكوين الفيروس. وعندما تموت الخلية المصابة، تهرب كل هذه الفيروسات الجديدة وتستمر في إصابة الخلايا الأخرى، وينتهي الأمر ببعضها أيضا في القصبة الهوائية للرئتين".

وقال الباحث "عند السعال أو خاصة عند العطس، يمكن أن يطير رذاذ صغير من القصبة الهوائية على بعد عشرة أمتار، وتسقط هذه القطرات على الأسطح وتجف غالبا بسرعة، لكن تبقى الفيروسات نشطة. ويعتبر جلد الانسان سطح مثالي للفيروس حيث تتفاعل البروتينات والأحماض الدهنية في الخلايا الميتة مع الفيروس".

أ ب Jessica Hill

وأضاف ثوردسون "عندما تلمس على سبيل المثال سطحا صلبا عليه جزيء فيروس، فإنه يلتصق بجلدك ومن ثم ينتقل إلى يديك، وإذا لمست بعد ذلك وجهك وخاصة عينيك ستصاب بالعدوى".

وأكد الباحث أن "يمكنك الغسل بالماء وحده، لكنه ليس كافيا.. فالماء والصابون مختلفين تماما، حيث يحتوي الصابون على مواد شبيهة بالدهون، وبعضهم يشبهون إلى حد كبير من الناحية الهيكلية الدهون الموجودة في غشاء الفيروس. وتتنافس "جزيئات الصابون مع الدهون في غشاء الفيروس" وتعتبرهذه طريقة أخرى يزيل بها الصابون الأوساخ الطبيعية من الجلد".

وتحتوي المواد المطهرة على محلول كحولي عالي النسبة (عادة يصل إلى 80-90% من الإيثانول) والذي يقتل الفيروسات بطريقة مماثلة، لكن الصابون أفضل لأنك تحتاج إلى كمية صغيرة منه مع الماء وعند فرك اليدين فقد يغطي يدك بالكامل بسهولة ويعقمها من كل الفيروسات.