كلوب يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول بشأن كورونا

نشر المدير الفني الألماني لليفربول الإنجليزي رسالة إلى جماهير النادي بشأن مستجدات انتشار فيروس كرونا وتأثيرها على فعاليات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري تأجيل جميع مباريات كرة القدم حتى الرابع من أبريل – نيسان المقبل على الأقل كإجراء احترازي لمنع زيادة تفشي الفيروس.

وقال كلوب إنه على الرغم من أن آرائه كمدرب كرة قدم لا يجب أن تحمل أهمية كبيرة في مثل تلك الأوقات إلا أن مسؤوليته كمدير فني تحتم عليه التحدث للجماهير بشأن تأثير كورونا على كرة القدم.

وأضاف: "لا نريد اللعب بدون جماهير ولا نريد تعليق المباريات والمسابقات ولكن إذا كان هذا من أجل مساعدة شخص واحد – واحد فقط – فسنفعل ذلك ودون أي أسئلة".

وطبقاً لكلوب، "إذا كان هناك اختيار بين كرة القدم والمجتمع فالأمر ليس بالمنافسة بين الاثنين".

وكان بيب غوارديولا، المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، قد انتقد سابقاً اقتراح إقامة المباريات بدون جماهير وقال إن كرة القدم إما أن تكون من أجل الجماهير أو لا تُلعب من الأساس.

كذلك غضب كلوب سابقاً عند سؤاله من قبل صحفي حول رأيه بشأن فيروس كورونا وقال آنذاك إنه مجرد مدرب كرة قدم ولا يفهم الكثير عن الفيروسات والأمور الطبية حتى يكون لرأيه أهمية.

وأصيب عدد من لاعبي كرة القدم المحترفين ومدربين بالفيروس مؤخراً مثل المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا والثنائي الإيطالي مانولو غابياديني ودانيلي روغاني.