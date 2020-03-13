فيروس كورونا: نيبال تجمد منح تصاريح لتسلق قمة إفرست بجبال همالايا

رفضت السطات النيبالية منح تراخيص لتسلق كل جبالها، بما فيها "جبل إيفرست" بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، الأمر الذي يشكل ضربة قوية لقطاع السياحة في البلد.

وتبلغ عائدات نيبال الواقعة في جبال هملايا وحيث سجلت إصابة واحدة حتى الآن، من تراخيص التسلق 4,4 ملايين دولار فيما يتوقع أن تكون الخسائر أكبر بعد على منظمي الرحلات.

وإلى جانب تعليق كل تراخيص التسلق، أوقفت السلطات منح تأشيرات دخول سياحية عند الوصول على ما أفاد وزير الثقافة والسياحة والطيران المدني يوغيش باتاراي وكالة فرانس برس.

وأوضح "قررت الحكومة تعليق كل رحلات الربيع ووقف إصدار التراخيص في الوقت الراهن. وقد نراجع القرار بعد تحليل الوضع العام خلال الشهر المقبل".

وقال منظمو الرحلات والشركات الناشطة في قطاع السياحة في نيبال إنهم يتفهمون القرار إلا أنه سيلحق بهم كارثة مالية.

وأتى القرار بعد يوم على إجراء مماثل أصدرته الصين من جانبها.

وكانت نيبال التي لا تزال تتعافى من آثار زلزال مدمر ضربها العام 2015، تأمل باستقطاب مليوني سائح للمرة الأولى خلال العام 2020.

وفي موسم الربيع تنتشر الخيم التي تؤوي مئات المتسلقين الأجانب وفرق الدعم لهم، عند أقدام جبل إيفرست وقمم أخرى. ويعيش الجميع في مكان ضيق.

ويتهافت مئات المتسلقين من العالم بأسره في موسم الربيع إلى المنطقة لاغتنام الطقس الجيد بغية الوصول إلى أعلى قمة في العالم بين نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو.

وقد شهدت هذه الفترة العام الماضي عددا قياسيا من الأشخاص الذين بلغوا قمة إيفرست مع 885 شخصا، 644 منهم من الجانب النيبالي و241 من الجانب الشمالي للجبل الواقع في تيبت.

وأدى هذا الازدحام إلى وفاة 11 شخصا من بينهم أربعة على الأقل بسبب الاكتظاظ.

وهي المرة الثالثة في العقد الأخير التي تبقى فيها قمة إيفرست خالية من المتسلقين بعد 2015 بسبب الزلزال والعام 2014 عندما أودى انهيار ثلجي بحياة 16 دليلا نيبالا في المنطقة.