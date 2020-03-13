ترامب يعلن حالة الطوارئ ويخصص 50 مليار دولار لمكافحة كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، إن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة جديدة في مواجهة وباء كوفيد-19 العالمي، وأعلن حالة الطوارئ الوطنية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي طال انتظاره في حديقة البيت الأبيض أن الحكومة ستخصص مبلغاً ضخماً ألا وهو خمسين مليار دولار لمكافحة الفيروس.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية".

ومدح الرئيس الأميركي قراره إغلاق الحدود مع أوروبا، الذي أثار جدلاً واسعاً، بعد إعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية "البؤرة الجديدة" لفيروس كورونا.

وقال إنه يمكن أن يضيف المملكة المتحدة إلى قائمة الدول الأوروبية التي فرضت عليها قيود على صعيد تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة بسبب الفيروس.

لا أعراض

وأكد ترامب أنه لا يشعر بأي أعراض قد تدل على إصابته بكورونا بعد انتشار تقارير عن إصابة دبلوماسي برازيلي قابله نهاية الأسبوع الماضي بالفيروس.

وقال: "لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عديدون في البيت الأبيض، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي ليس لديك أي أعراض"، قبل أن يوضح أنه قد يجري الفحص اللازم "قريباً".

تعزيز الاختبارات

وأشار ترامب إلى أن هناك تعاوناً بين جهات حكومية وأخرى خاصة من أجل تعزيز قدرات البلاد على إجراء الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.

وقال: "نعلن شراكة جديدة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز وتسريع قدرتنا على إجراء فحوص كورونا المستجد بشكل كبير"، وذلك بعدما تعرضت الإدارة الأميركية لانتقادات واسعة لناحية بطء إجراء الفحوص الطبية.

وأضاف "أدعو كل ولاية إلى إنشاء مراكز طوارئ بشكل فوري"، كما دعا المستشفيات إلى تفعيل خططها "لاستجابة حاجات الأميركيين".

إجراءات اقتصادية

وقال ترامب إنه طلب من وزير الطاقة شراء كميات كبيرة من النفط "بأسعار جيدة من أجل تخزينها في الولايات المتحدة".

وأضاف "سنملأ الاحتياطات الاستراتيجية إلى الحد الأقصى"، لافتا إلى العمل على "توفير مليارات على دافعي الضرائب الأميركيين ومساعدة صناعتنا النفطية".