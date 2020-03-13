Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

إندونيسيا

شاهد: رئيس إندونيسيا يشرف بنفسه على حملة تعقيم آلاف المساجد بسبب كورونا

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
شاهد: رئيس إندونيسيا يشرف بنفسه على حملة تعقيم آلاف المساجد بسبب كورونا
حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

اتخذت السلطات في إندونيسيا حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

أبرز هذه الخطوات كانت عمليات تطهير وتعقيم آلاف المساجد في الدولة التي تعد من أكبر الدول الإسلامية في العالم، قبل إقامة صلاة الجمعة.

في المسجد الكبير أو ما يعرف بمسجد الاستقلال في جاكارتا، حضر الرئيس جوكو ويدودو بنفسه برفقة عدد من الوزراء عملية التطهير اليوم الجمعة.

مسجد الاستقلال هو أحد أكبر المساجد في جنوب شرق آسيا، ويستوعب أكثر من مئة ألف مصل. ويدين 88% من سكان إندونيسيا بالإسلام.

ومن المتوقع أن تشمل عملية التعقيم جميع المساجد في البلاد وتحديدا في المناطق المشتبه إصابتها بفيروس ووهان التاجي.

وأصيب أكثر من 130 ألف شخص بالفيروس في أنحاء العالم وتوفي قرابة 5 آلاف.

أ بAchmad Ibrahim
لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox