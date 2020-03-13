بالفيديو: أبرز لقطات الأسبوع حول العالم

شهدت مدينة كراسنويارسك الروسية إقامة بطولة لمنافسة الصفع على الوجه وهي رياضة روسية بالتخصص. وتشهد مباريات البطولة خمس جولات لصفع كل خصم على وجهه ومن ثم يقرر حكم المباراة من يفوز بالمباراة بناء على تقييمه لقوة صفعات كل منافس.

في الصين بقيت شوارع مدينة ووهان شبه خاوية من المارة والسيارات على الرغم من انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا بها مؤخراً.

في اليونان أوقدت شعلة الألعاب الأولمبية في العاصمة أثينا قبل إرسالها إلى العاصمة اليابانية طوكيو والتي من المقرر أن تحتضن الدورة القادمة الصيف المقبل على الرغم من شكوك كبيرة بشأن إقامتها بسبب انتشار فيروس كورونا.