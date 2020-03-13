بالفيديو: أبرز لقطات الأسبوع حول العالم

شهدت مدينة كراسنويارسك الروسية إقامة بطولة لمنافسة الصفع على الوجه وهي رياضة روسية بالتخصص. وتشهد مباريات البطولة خمس جولات لصفع كل خصم على وجهه ومن ثم يقرر حكم المباراة من يفوز بالمباراة بناء على تقييمه لقوة صفعات كل منافس.
في الصين بقيت شوارع مدينة ووهان شبه خاوية من المارة والسيارات على الرغم من انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا بها مؤخراً.
في اليونان أوقدت شعلة الألعاب الأولمبية في العاصمة أثينا قبل إرسالها إلى العاصمة اليابانية طوكيو والتي من المقرر أن تحتضن الدورة القادمة الصيف المقبل على الرغم من شكوك كبيرة بشأن إقامتها بسبب انتشار فيروس كورونا.
No Comment المزيد من
فيروس كورونا: بروكسل تتحول لـ"مدينة أشباح" بعد إغلاق المطاعم والحانات
شاهد: تعقيم محطة الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول
فيديو: التشيك تلجأ لتقينة "النانو" للحد من انتشار فيروس كورونا
شاهد: إضاءة "الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو في اليونان
شاهد: تعقيم وتطهير وسائل النقل في مدريد لمكافحة فيروس كورونا الجديد
شاهد: إجراءات خاصة سترافق إضاءة الشعلة الأولمبية في اليونان
شاهد: الصمت يخيم على شوارع ووهان رغم انخفاض معدل الإصابات بكورونا
شاهد: اليابان تحيي ذكرى حادث فوكوشيما بـ"الصلاة الصامتة"
شاهد: الشرطة الفنزويلية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة ضد مادورو
شاهد: جنود يونانيون ينشرون الأسلاك الشائكة على الحدود اليونانية- التركية
شاهد: المتسوقون في مدريد يواجهون رفوفا فارغة وسط توسع انتشار فيروس كورونا
شاهد: إجراءات مشددة في مختلف أنحاء العالم لاحتواء فيروس كورونا
شاهد: كورونا لم يمنع آلاف الهنود من الاحتفال بمهرجان الألوان "هولي"
شاهد: عودة جديدة للساموراي الياباني