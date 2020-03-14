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نيوزيلندة

بسبب كورونا.. إلغاء التكريم الوطني لضحايا اعتداء كرايستشيرش

محادثة
بقلم:  يورونيوز
بسبب كورونا.. إلغاء التكريم الوطني لضحايا اعتداء كرايستشيرش
حقوق النشر  أ ب
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أعلنت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم السبت قرار إلغاء التكريم الوطني لضحايا الاعتداء الذي طال مسجدين في كرايستشيرش قبل عام، وذلك بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت أرديرن "إنه قرار براغماتي، النصيحة التي تلقيناها، هي أن هناك أشخاصا سيسافرون من أنحاء مختلفة من البلاد، ومن الخارج. وإذا كانت هناك حالة إصابة بالفيروس، فقد يكون من الصعب تتبع أولئك الذين اتصلوا مع الشخص المصاب".

وحتى تاريخ اليوم تم تسجيل ست إصابات بفيروس كورونا في نيوزيلندا.

وأقدم مهاجم أسترالي منفرد يحمل أسلحة نصف آلية على قتل 51 شخصا بعد أن استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلنديّة في 15 آذار/مارس 2019، في هجوم بثه مباشرة عبر فيسبوك أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة.

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