شاهد: الجيش التايواني يتدرب على سيناريو وقائي خشية تفشي وباء كورونا

أقدمت السلطات في مدينة تايبيه الجديدة على اتخاذ تدابير وقائية مشددة لمحاكاة سيناريو ما قبل وبعد إصابة مجموعة عنقودية بفيروس كورونا الجديد.

ويفترض سيناريو التدريب أن فيروس ووهان التاجي انتشر داخل مجتمع يضم مئات الأشخاص يعيشون في مباني سكنية.

لذا تمت تعبئة أفراد الجيش لرش مواد مطهرة والقيام بتعقيم المحال والطرق والأماكن التي يتردد إليها الأطفال مثل الملاعب.

وقال وزير الصحة التايواني والقائد في مركز القيادة المركزية للوباء في تايوان، تشين شيه تشونغ، إن "خطأ بسيطا" في الوقاية من الفيروس ممكن أن يكلف أثمانا باهظة.

وأدت الإجراءات الوقائية المشددة التي تبعتها تايوان منذ الأيام الأولى لبدء انتشار الوباء إلى الحد من سرعة تفشيه في البلاد. وبلغ عدد المصابين حتى تاريخ اليوم السبت في البلد البالغ عدد سكانه 23 مليون شخص، 53 حالة فقط، مع تسجيل وفاة واحدة.