وباء كورونا: يتمدد أمريكيا أوروبيا وعربيا.. آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا الجديد بحياة ما لا يقلّ عن 5700 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وسُجلت أكثر من 150 ألف إصابة في 135 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء. إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس كوفيد-19 تختلف بحسب البلد.

وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر كانون الأول/ديسمبر، 80824 إصابة، بما في ذلك 3189 وفاة فيما شفي 65541 شخصًا.

وأكثر الدول تضرراً بعد الصين هي إيطاليا حيث سُجلت 1266 وفاة من أصل 17660 إصابة ثم إيران مع 611 وفاة و12729 إصابة وإسبانيا مع 121 وفاة و4231 إصابة وفرنسا حيث سُجلّت 79 وفاة و3661 إصابة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا صارت "البؤرة" الجديدة للجائحة التي أودت بحياة أكثر من 5400 شخص حول العالم، وحذرت أنه من "المستحيل" توقع متى ستبلغ ذروتها.

فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إغلاق جميع المطاعم والملاهي ومتاجر المستلزمات غير الضرورية بدءاً من منتصف ليل الأحد لمواجهة كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية السبت أنه تم إحصاء أكثر من 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 4500 منذ بدء انتشار الوباء الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 91 شخصاً في البلاد.

وأوضح المدير العام للصحة جيروم سالومون أن هناك 12 وفاة اضافية مقارنة بالجمعة و"أكثر من 300 إصابة خطيرة".

ومن بين الإصابات الفرنسية أول إصابة لسجين بفيروس كورونا المستجد، ما يثير الخشية بسبب الاكتظاظ الذي تشهده عدة سجون في البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم وزيرة العدل نيكول بيلوبيه إصابة رجل مسن (74 عاما) في سجن فرين شرق العاصمة، تم وضعه في زنزانة انفرادية بتاريخ 8 آذار/مارس ونقل إلى المستشفى الجمعة.

وأعلن نادي تروا رابع ترتيب دوري الدرجة الثانية أن أحد لاعبيه خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول لاعب تثبت إصابته بفيروس "كوفيد-19" في كرة القدم الفرنسية.

وأوضح النادي في بيان أصدره ليل الجمعة أن "لاعبا محترفا وآخر في مركز الناشئين تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه "تم وضعهما مباشرة في العزل في منزلهما".

إسبانيا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مساء السبت فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

ويندرج هذا الإجراء المشدد في إطار حال التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوماً في إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضرراً بوباء كورونا المستجد في أوروبا وحيث تم تسجيل أكثر من 5700 إصابة.

هذا وأعلنت "زارا" سلسلة المحلات التجارية التي تنتمي إلى المجموعة الإسبانية إندتكس إغلاق جميع متاجرها في إسبانيا للعمل مع حالة الطوارئ في البلاد.

إيطاليا

أعلن نائب وزير الصحة في إيطاليا، بيرباولو سيليري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابته بفيروس كورونا.

وقال سيليري أنه قام بعزل نفسه منذ اللحظات الأولى. وأضاف أنه يلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وعلى الرغم من أنه يعيش وزوجته وطفله في نفس المنزل إلا أنهم قاموا بتقسيم الغرف كجزء من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى ومن إصابتهم بالفيروس.

Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono... Publiée par Pierpaolo Sileri sur Samedi 14 mars 2020

وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 1400 إيطالي، ووضع 1300 في العناية الفائقة، ما يعادل ربع الأسرة الموجودة في المنشآت الطبية في البلاد. وأعلن أمس الجمعة عن 2500 حالة إصابة إضافية.

بريطانيا

سجلت بريطانيا اليوم عشر حالات وفاة جديدة لأشخاص ينتمون إلى فئات "تحت الخطر" أي متقدمون في السن أو يعانون من أمراض أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 21.

وكان حكومة بوريس جونسون البريطانية، التي انتقدت لبطئها في التعامل مع تفشي كورونا تتحضر لاتخاذ إجراءات منع التجمعات الحاشدة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية.

ويطال هذا الإجراء مناسبات رياضية وثقافية كبطولة ويمبلدون لكرة المضرب ومهرجان غلاستبوري الموسيقي المقررين في حزيران/يونيو. كما يمكن إلغاء سباقات خيل مثل السباق الوطني الكبير المقرر في نيسان/إبريل وسباق "رويال أسكوت" المقرر في حزيران/يونيو.

روسيا

منعت روسيا دخول المسافرين القادمين برا من بولندا والنروج.

الدنمارك

سجلت الدنمارك أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كما أعلن المستشفى حيث كان المريض البالغ عمره 81 عاماً يعالج السبت.

وأعلنت الدنمارك سابقاً إغلاق حدودها البرية بدءا من ظهر اليوم بالكامل أمام الأجانب، هذا وقررت غلق حركة النقل الجوي والقطارات القادمة من خارج البلاد. وقال وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن إن المواطنين الدنماركيين يسمح لهم بالعبور لكن الأجانب والسياح لن يسمح لهم بحال لم يكن لهم سبب للدخول إلى الدنمارك.

الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت توسيع حظر الدخول إلى الولايات المتحدة المفروض على المسافرين الذين كانوا في الاونة الأخيرة في دول شنغن في أوروبا، ليشمل بريطانيا وإيرلندا.

واكتفى الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالتأكيد أن هذا الإجراء سيشمل قريبا البلدين المذكورين.

وفي وقت لاحق قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "نعلق كل الرحلات من المملكة المتحدة وإيرلندا. هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين" بتوقيت واشنطن، أي الثلاثاء عند الساعة 4,00 ت غ

كذلك قال ترامب يقول إنه خضع لاختبار التحقق من الإصابة بفيروس كورونا وفي انتظار النتائج.

وأعلن البيت الأبيض السبت أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة "جميع من هم على اتصال وثيق" مع ترامب ونائبه مايك بنس كاجراء "احتياطي" في مواجهة فيروس كورونا.

الرئيس الأمريكي دونالد نرامب أ ب Alex Brandon

مصر

قال المتحدث باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر قررت تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين بدءا من يوم غد الأحد، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا القاتل.

هذا وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمكافحة هذا الوباء.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ويوجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين... Publiée par ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ sur Samedi 14 mars 2020

كذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعليق نشاط كرة القدم في البلاد لمدة 15 يوماً.

الأردن

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 97 وفاة جديدة جراء وباء كوروناما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611 في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالمرض في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "تمّ تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729.

من عملية التعقيم والتطهير في إيران أ ب Vahid Salemi

أبوظبي

أعلنت حكومة أبوظبي اليوم السبت أنها ستغلق مؤقتا وجهات ثقافية وسياحية وترفيهية في الإمارة بما في ذلك "متحف اللوفر-أبوظبي" اعتبارا من الأحد حتى نهاية الشهر الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

الكويت

نفت وزارة الداخلية الكويتية المعلومات التي يتم تداولها عن وفاة أحد السجناء بفيروس كورونا داخل السجن المركزي، وقالت إن هذه المعلومات "غير صحيحة". وبلغ عدد المصابين بفيروس ووهان التاجي حتى يوم أمس السبت في الكويت 100.

فلسطين

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الاصابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 38 حالة مثبتة.

لبنان

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت في لبنان 93 حالة. ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3.

العراق

خلت قلعة أربيل كبرى مدن إقليم كردستان في شمال العراق من زوارها السبت، مع انتشار رجال أمن يرتدون الأقنعة الواقية في الشوارع لتنفيذ حظر تجول أعلنته السلطات لمدة 48 ساعة، لتفادي تفشّي وباء كورونا.

وفرض حظر التجول منتصف ليل الجمعة في محافظتي أربيل والسليمانية بشمال العراق. وأعلنت وزارة الداخلية في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في بيان "حظر التجول داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، وينبغي بقاء المواطنين في منازلهم كي يتسنى للفرق الطبية أداء عملها".

وأسفر فيروس كورونا عن وفاة عشرة أشخاص حتى الآن في العراق مع تسجيل 93 إصابة. ومن بين الوفيات إمام مسجد في السليمانية كان يبلغ من العمر 70 عاماً، إضافة إلى 28 إصابة بالوباء في الإقليم الشمالي.

السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية السبت تعليق النشاط الرياضي في مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات، وإغلاق الصالات والمراكز الخاصة اعتبارا من الأحد وحتى إشعار آخر، على خلفية فيروس كورونا المستجد.

وأوردت الوزارة في بيان "امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ التدابير الوقائي اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية".

وتابع "بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإن وزارة الرياضة تعلن تعليق النشاط الرياضي في السعودية، بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة وذلك ابتداء من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر".

وقال وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر "تويتر"، "جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها القيادة السعودية أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى".

وتابع "تزامناً مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع".

أعلنت السعودية عن تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين إلا في الحالات الاستثنائية اعتبارا من اليوم الأحد للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وسجلت المملكة حتى الآن 86 إصابة بالفيروس، بحسب وزارة الصحة.

اليمن

أعلن الحوثيون أنهم قرروا إيقاف الرحلات الجوية التي تصل إلى مطار صنعاء لمدة أسبوعين، في إطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

المغرب

أصيب وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت الوزارة السبت، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في المغرب إلى 18 شخصا، بينما أعلنت السلطات إجراءات متسارعة للتصدي لانتشار الفيروس.

وقرر المغرب السبت تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 20 بلدا حتى إشعار آخر في إطار إجراءات تسارعت خلال الأيام الأخيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، بينما ارتفع عدد المصابين به إلى 17 مع تسجيل 9 حالات جديدة.

ويشمل القرار لبنان ومصر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان والأردن وتونس، إضافة إلى النمسا والدنمارك واليونان والنروج وسويسرا والسويد وتركيا وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل.

وكان المغرب أعلن ليل الخميس والسبت قرارا مماثلا يشمل إسبانيا والجزائر وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.

وقرر المغرب منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر.

الصين

أعلنت وزارة الصحة في الصين عن تسجيل 11 إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا الجديد اليوم السبت، أربع منها في مدينة ووهان مركز تفشي الوباء،

أما الإصابات السبع الأخرى فسُجّل أربع منها في شنغهاي، واثنتان في مقاطعة قانسو وواحدة في بكين.

وعلى رغم من إعلان الرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت سابق أن ووهان تمكنت من "السيطرة عمليا" على االفيروس المميت إلا أن السلطات الصحية لا تزال يقظة تجاه وصول مسافرين مصابين ولا سيما من إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا والولايات المتحدة.

وأعلنت شركة "آبل" على لسان رئيسها تيم كوك اليوم السبت أنها تعتزم إغلاق متاجرها كافة خارج الصين حتى 27 آذار/مارس في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.

الصين أ ب Mark Schiefelbein

الهند

رغم كونها أفقر وأكثر كثافة سكانية من الصين ورغم أن منظومتها للرعاية الصحية تعد أضعف، إلا أن الهند بسكانها البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة لم تسجّل رسميا سوى 81 إصابة بكورونا المستجد بينها وفاة واحدة.

وبدأت الهند بالتحصن من الوباء رغم أن عدد الإصابات في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، لا يشكّل إلا نسبة قليلة جداً من 130 ألف إصابة مسجلة في العالم، منذ ظهور فيروس كوفيد-19 في الصين في كانون الأول/ديسمبر. مع ذلك، يمكن للوضع الصحي في الهند أن يتدهور على نحور سريع.

نيوزيلندا

أعلنت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلغاء التكريم الوطني لضحايا الاعتداء الذي طال مسجدين في كرايستشيرش قبل عام، وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

فنزويلا

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أمس الجمعة أنه تم تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا الجديد في فنزويلا، مشيرة إلى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، ومؤكّدةً من جهة ثانية أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

الأوروغواي

أعلنت الأوروغواي الجمعة حال طوارئ صحّية و"إغلاقا جزئيا للحدود" لفترة غير محددة، بعد تأكيد أول أربع إصابات بفيروس ووهان التاجي على أراضيها.

بوركينا فاسو

تأكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة في بوركينا فاسو ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في هذا البلد الإفريقي حيث تم حظر التجمعات والتظاهرات حتى نهاية نيسان/إبريل بسبب الوباء.

وألغى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة كان من المقرر أن تبدأ اليوم إلى بوركينا فاسو والنيجر، قبل ساعات من مغادرته، بسبب "التطوّرات المرتبطة بوباء" كورونا، طالبا من الموظفين غير الأساسيين في المقر بنيويورك أن يؤدّوا أعمالهم من بُعد، بحسب ما أعلن مكتبه.

موريتانيا

قال محمد نذير ولد حامد وزير الصحّة في موريتانيا في تصريح متلفز يوم الجمعة أن البلاد سجلت أوّل إصابة بفيروس كورونا تمّ تشخيصها لدى شخص وصل إلى موريتانيا آتيًا من أوروبا. وأنه تم عزل المصاب على الفور.

الإكوادور

أعلنت الإكوادور عن أول حالة وفاة على أراضيها بسبب فيروس كورونا الجديد، موضحة أن الضحية امرأة إكوادورية تبلغ من العمر 71 عاما عادت إلى البلاد آتية من إسبانيا.

إندونيسيا

أودع وزير النقل الإندونيسي الرعاية المركزة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مسؤول حكومي السبت، وذلك عقب إصدار أمر بإغلاق المدارس والمؤسسات السياحية لكبح انتشار الفيروس.

إرجاء مباريات بطولة الأندية العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم السبت تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.