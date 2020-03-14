سوريا: ترحيب بإجراءات التصدي لكورونا وتأجيل الانتخابات البرلمانية

رحب السوريون بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره على الرغم من عدم تسجيل أي حالة للإصابة به في البلاد حتى الآن.

وأعلنت الحكومة السورية أمس الجمعة عن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى الثاني من أبريل – نيسان بالإضافة إلى وقف الأنشطة الرياضية والحد من التجمعات.

كذلك حظرت الحكومة السفر إلى الأردن والعراق كما علقت أنشطة السياحة الدينية.

ويجذب ضريح السيدة زينب العديد من الحجاج القادمين من إيران والعراق ولبنان إلى العاصمة دمشق على الرغم من النزاع المسلح الذي يعصف بسوريا منذ عام 2011.

كذلك أعلن الرئيس بشار الأسد اليوم السبت عن تأجيل انتخابات البرلمان إلى يوم 20 مايو – أيار بدلاً من موعدها الأصلي يوم 13 أبريل – نيسان في إطار سلسلة تدابير احترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بحسب صفحة الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي.