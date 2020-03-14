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الولايات المتحدة الأمريكية

مرشح ديمقراطي مسلم يدفع بالسيئة الحسنة.. ويرد على إساءة يميني أمريكي بتكاليف علاج زوجته

محادثة
بقلم:  يورونيوز
راشد وديلون
راشد وديلون   -   حقوق النشر  QasimRashid/ Twitter@
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لم يتوقع أمريكي يميني ردة الفعل التي وصلته حين أرسل رسائل مسيئة للإسلام إلى مرشح مسلم عن الحزب الديمقراطي للكونغرس في ولاية فرجينيا.

وبدلاً من الرد بغضب على رسالة زعمت دعوة الإسلام إلى العنف، قام المرشح قاسم راشد بالتبرع لحملة أطلقها اليميني أوسكار ديلون (66 عاماً) لعلاج زوجته من مرض الانسداد الرئوي.

وقال راشد في تغريدة على موقع تويتر: "إيماني يعلمني أن أعمل من أجل الإنسانية كلها".

وأضاف راشد في تغريدة أخرى أن ردة فعله قوبلت بتقدير من ديلون الذي توجه لمقابلته شخصياً وصارا أصدقاء بل ودعم ديلون حملة راشد بوضع لافتة تأييد له في ساحة منزله.

وأدى تصرف راشد إلى زيادة دعم حملة التبرعات من اجل علاج زوجة ديلون حتى وصلت إلى 19 ألف دولار أمريكي.

راشد، البالغ من العمر 37 عاماً، هو أمريكي من أصل باكستاني وينافس الجمهوري روب ويتمان على مقعد بالكونغرس بولاية فرجينيا.

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