شاهد: الشرطة الإيطالية تضبط أقنعة غير مطابقة للمعايير ومصنعة منزليا وتباع بأسعار باهظة

نجح رجال الشرطة في مدينة روما الإيطالية بضبط عشرات الأقنعة غير المطابقة للمواصفات المطلوبة للحماية والوقاية من انتقال فيروس كورونا الجديد بين البشر وتباع بأسعار باهظة الثمن وصنعت في النتزل استغلالا لحاجة الناس الملحة في البلاد، في البلد الذي تحول في الوقت الحالي إلى بؤرة الوباء في أوروبا.

وتسبب الفيروس الذي تم اكتشافه للمرة الأولى في آواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية بوفاة 1300 إيطالي، ووضع 1300 في العناية الفائقة، أي ما يعادل ربع الأسرة الموجودة في المنشآت الطبية في البلاد. وأعلن أمس الجمعة عن 2500 حالة إصابة إضافية.