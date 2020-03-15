تراجع أرباح أرامكو في 2019 بنسبة 21% وخطط لتعديل الإنفاق بسبب كورونا

أشارت أول نتائج سنوية تنشرها شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" على موقع سوق المال التي دخلتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن أكبر عملية اكتتاب في التاريخ، إلى انخفاض أرباح الشركة 21 بالمئة في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأحد إنّ صافي الدخل بلغ نحو 88.2 مليار دولار في 2019 مقارنة بأكثر من 111 مليار في 2018، مشيرة إلى أن أحد أهم أسباب تراجع الأرباح في أكبر شركة مدرجة في العالم يعود إلى انخفاض أسعار الخام.

ولم تتأثر النتائج المالية لعام 2019 لأغنى شركة طاقة في العالم بفيروس كورونا الجديد أو بتفكك تحالف "أوبك بلاس" الذي تسبّب في انهيار أسعار النفط، كون هذه التطورات وقعت في العام الحالي.

وكانت شركة الطاقة العملاقة جمعت في نهاية العام الماضي مبلغا قياسياً تخطّى 25 مليار دولار جرّاء بيع 1,75 في المئة من أسهمها في طرح عام أولي بالسوق المحلية، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق مالية.

وكانت أرامكو فتحت في نيسان/إبريل 2019 دفاتر حساباتها لوكالات التصنيف لأول مرة، حيث أظهرت أنها الشركة الأكثر ربحية في العالم.

ونتائج الأحد هي الأولى التي تنشرها أرامكو مباشرة للمستثمرين والجمهور.

وقالت أرامكو في بيان "بلغ صافي الدخل 330.7 مليار ريال (88,2 مليار دولار) لعام 2019 بأكمله، مقارنة مع 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018"، أي بتراجع بنسبة 20.6 بالمئة.

وأضافت "يُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة "صدارة" للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال ( 1.6 مليار دولار)".

عام استثنائي

وبحسب رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، فإنّ 2019 كان "عامًا استثنائيًا بالنسبة لأرامكو".

وتعرّضت الشركة لهجمات غير مسبوقة في أيلول/سبتمبر بطائرات من دون طيار وصواريخ، تبناها الحوثيون في اليمن لكن الرياض اتّهمت إيران بالوقوف خلفها. وتسببت الهجمات بنسف نحو نصف الانتاج اليومي، قبل أن تستعيده الشركة في أسابيع قليلة.

وشدد الناصر على أن أرامكو ستسعى في 2020 للتكيف خصوصا مع عواقب انتشار فيروس كورونا الجديد على أسعار النفط.

وأوضح "لاشك في أن تفشّي فيروس كوفيد-19 في الآونة الأخيرة وانتشاره السريع يعكس أهمية القدرة على التكيّف مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغيّر. ويُعدُّ هذا المفهوم ركيزة أساس لإستراتيجية أرامكو السعودية، وستعمل الشركة على المحافظة على قوة أعمالها وجوانبها المالية".

وتابع "اتّخذت الشركة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اتخذت تدابير بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي المخطط له في عام 2020".

وذكر الناصر أنّ الشركة "ستواصل تركيزها على التحدي المزدوج بتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة مع الاستجابة لرغبة المجتمعات المتزايدة في الحصول على طاقة نظيفة بانبعاثات كربونية أقل".

وكان صافي أرباح الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي تراجع بنسبة 18 في المئة من 83.3 مليار دولار إلى 68.2 مليار دولار، وانخفضت إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط.

ومع تسبّب الفيروس بأضرار كبرى في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط في الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، تستعد الشركة الأكثر رسملة في العالم لرفع إمداداتها من الخام بدءًا من نيسان/إبريل كجزء من حرب أسعار مستعرة ضد روسيا.

كما أعلنت عن خطط لرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميا ليصل إلى 13 مليون، وهو مشروع يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات.

توزيع أرباح

وارتفعت أسهم أرامكو مباشرة بعد الإدراج في سوق "تداول" المحلية في 11 كانون الأول/ديسمبر، حيث كسبت 19 في المئة لتصل قيمة السهم إلى 38 ريالاً (10.1 دولارات) ما رفع القيمة السوقية للشركة فوق عتبة 2 تريليون دولار التي سعى إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لكن في ظل أضرار الفيروس، وتراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة بسبب الخلافات داخل تحالف "أوبك بلاس"، تراجعت أسهم أرامكو 29 في المئة من أعلى نقطة لها لتنخفض الاسبوع الماضي إلى ما دون سعر الإدراج.

كما انخفضت القيمة السوقية للشركة بمقدار 600 مليار دولار إلى 1.44 تريليون دولار فقط. والخميس، بلغت القيمة السوقية لأرامكو حوالي 1.55 تريليون دولار، لكنها لا تزال رغم ذلك أكبر شركة مدرجة في العالم.

وعلى خلفية انخفاض الأسعار، تراجع كذلك في 2019 حجم الإنفاق الرأسمالي، أي الانفاق على المشاريع، حيث بلغ 122.9 مليار ريال (32.8 مليار دولار) مقارنة مع 131.8 مليار ريال (35.1 مليار دولار) في عام 2018، وفقا لبيان أرامكو الأحد.

واستجابة لظروف السوق السائدة، تتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بين 25 مليار و30 مليار دولار، ما يعني انخفاضا إضافيا.

وقبل الاكتتاب العام الأولي، وعدت أرامكو بأنّها ستوزّع أرباحًا لا تقل عن 75 مليار دولار سنويًا حتى عام 2024 كوسيلة لجذب المستثمرين.

وقالت أرامكو الأحد إنها وزعت العام الماضي 73.2 مليار دولار.

ويذكر أنّ احتياطيات أرامكو من المواد الهيدروكربونية بلغت 258.6 مليار برميل مكافئ نفطي في 2019، مقارنة مع 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي في عام 2018.