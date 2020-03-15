وباء كورونا: العالم في مواجهة عدو خفيّ قاتل.. آخر المستجدات لحظة بلحظة

من الولايات المتحدة إلى بريطانيا مروراً بروسيا والنروج، قررت بلدان كانت تعد نفسها بمنأى من وباء كوفيد-19 تكثيف التدابير لاحتواء انتشار الفيروس الذي يشكل اختباراً للأنظمة الصحية للدول الأوروبية الأكثر تأثراً به والذي يبدو أنّ لا أحد بمنأى منه.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا عالمياً إلى ما فوق 156 ألف حالة مع أكثر من 5800 وفاة، وفق حصيلة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

والدول الأكثر تضررا بعد الصين هي إيطاليا بـ1441 وفاة من بين 21.157 اصابة، إيران بـ724 وفاة من بين 13.938 إصابة، إسبانيا بـ183 وفاة من بين 5753 إصابة وفرنسا بـ91 وفاة من بين 4499 اصابة.

إيطاليا

احصت ايطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الى 1809 في هذا البلد الاكثر تضرراً في أوروبا، وفق حصيلة للدفاع المدني الأحد.

وأفاد التعداد اليومي المرسل إلى وسائل الإعلام أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 24 الفاً و747 مقابل 21 ألفاً و157 السبت.

وأعربت السلطات في منطقة لومبارديا الاكثر تضرراً عن قلقها حيال قدرات نظامها الاستشفائي.

أوروبا

أودى وباء كورونا المستجد باكثر من ألفي شخص في أوروبا مع تسجيل 368 وفاة و2400 إصابة جديدة في ظرف 24 ساعة بإيطاليا ،وفق الأرقام الرسمية التي أعلن عنها الأحد في الساعة 17,00 ت غ.

وأُحصيت وفاة 2291 شخصا في أوروبا معظمهم في ايطاليا (1809)، البلد الأكثر تضررا بعد الصين.

وتبقى أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بوتيرة هي الاسرع مقارنة بالدول الأخرى.

الجزائر

قرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الأحد تعليق الرحلات الجوية والبحرية بين بلاده وفرنسا موقتاً بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يسري القرار بدءاً من الثلاثاء.

وسيترافق هذا "التعليق الاستثنائي" مع ترتيبات لإعادة المواطنين الذي يقومون حالياً بزيارات للجزائر وفرنسا طبقاً "للشروط والإجراءات التي ستحددها شركات النقل".

تونس

سجلت تونس حالتين جديدتين بفيروس كورونا بحسب مديرة المرصد الوطني للأمراض النادرة والناشئة نصاف بن علايا. هاتان الحالتان تخصان شخصين قدما من فرنسا أحدهما موجود في القيروان والثاني في العاصمة تونس. وبهذا يبلغ العدد الإجمالي في هذا البلد 20 حالة مؤكدة.

المغرب

أعلن المغرب الأحد انشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم (نحو مليار دولار) ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي.

وخلف الفيروس حتى الآن وفاة مصابة واحدة مقابل تعافي مصاب آخر. وخصص 250 سريرا في المستشفيات المغربية لاستقبال مرضى محتملين، بحسب ما أوضح رئيس الحكومة مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة.

الأردن

ذكرت وسائل إعلام أردنية محلية، أن الملك عبد الله الثاني أجرى اختبار فيروس كورونا بحسب الاجراءات المتبعة في البلاد، وأن النتيجة أثبتت أنه بصحة جيدة، وغير مصاب بالفيروس.

أعلن مصدر أمني أردني الأحد القبض على أردني مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد هرب من المستشفى حيث كان يخضع لحجر صحي.

الإمارات

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا نادرا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، دعا فيه إلى العمل المشترك في مواجهة فيروس كورونا، بحسب ما نقلت الأحد وكالة أنباء الإمارات.

إيران

أعلنت إيران اليوم الأحد عن 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي الوباء في هذا البلد، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 724.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز المواطنين إلى "إلغاء جميع رحلاتهم ولزوم منازلهم كي نتمكن من رؤية الوضع يتحسّن في الأيام المقبلة".

كذلك أُغلق حرم ضريح الإمام الرضا في مشهد، أبرز مدينة مقدسة شيعية في إيران، أمام الحجّاج حتى إشعار آخر.

لبنان

أعلنت السلطات إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي ابتداء من الأربعاء لنحو أسبوعين كما أكدت الحكومة اللبنانية وجوب بقاء المواطنين في منازلهم لأسبوعين لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس ووهان التاجي إلى 99.

ليبيا

إغلاق المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا يستمر حتى 29 من الشهر الحالي.

السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس السبت تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ليفوق عدد الإصابات داخل المملكة الـ 100 حالة.

إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خضع وعدد من المقربين منه لفحص فيروس كوفيد 19 كورونا. وممن المتوقع أن تصدر النتائج في وقت لاحق.

وأرجئت صباح اليوم الأحد محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد لمدة شهرين بعدما كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، على ما أعلنت محكمة القدس مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بلغ اليوم 213.

القدس

دائرة الاوقاف الإسلامية بالقدس قررت الأحد إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى كإجراء وقائي من منع انتشار فيروس كورونا، وأوضح مدير المسجد الأقصى الشخ عمر الكسواني أن جميع الصلوات ستقام في باحات المسجد.

الفاتيكان

أعلن المكتب البابوي في بيان أصدره صباح اليوم الأحد أنه على خلفية الوضع الصحي الدوليّ الطارئ حاليا، ستجري كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس بدون مشاركة المؤمنين.

الصين

سجّلت الصين الأحد 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينها 16 حالة مستوردة.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجّلت 10 وفيّات جديدة فقط جرّاء كورونا كلّها في ووهان بؤرة انتشار الفيروس، ليصل إجمالي الوفيّات في البر الرئيسي للصين إلى 3199 منذ بدء تفشّي الفيروس في آواخر ديمسبر/كانون الأول.

والسبت خففت السلطات القيود على التنقل في محافظة هوباي (وسط)، فرفعت العزل عن أحياء وبلدات.

أستراليا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأحد أنه يتعيَّن على جميع الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا من الخارج أن يعزلوا أنفسهم لمدّة أربعة عشر يومًا، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقال موريسون "سنضطرّ إلى الاعتياد على بعض التغييرات في طريقة عيشنا"، مضيفا أن هذا الإجراء سيدخل حيّز التنفيذ في الساعة 00,00 (13.00 ت غ الأحد).

وألغيت بطولة التزلج على الماء، وتقرر إجراء مباريات الروغبي بدون جمهور.

الفلبين

بدأت مدينة مانيلا عزل نفسها اليوم الأحد في مواجهة فيروس كورونا، مطبّقةً بذلك الإجراءات التي قررتها حكومة الرئيس الشعبوي رودريغو دوتيرتي.

وأغلقت الشرطة المسلحة الطرق المؤدية إلى العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون شخص، وتم إلغاء الرحلات الداخلية من مانيلا واليها، وحظرت التجمعات العامة شهرا. وسجلت الفيليبين 111 حالة إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 8 وفيات.

الولايات المتحدة

أعلن طبيب البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأمريكي غير مصاب بكورونا، كاشفًا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن لاحقا أنّهم مصابون بالفيروس.

وواجهت إدارة ترامب انتقادات بسبب بطء وضع فحوص الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في تصرّف الشعب الأمريكي، وبسبب العدد الضئيل للمخزون المتوافر.

وأجلت ولاية جورجيا الأمريكية الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إلى 19 أيار/مايو بعد أن كان من المنتظر أن تجري يوم 24 آذار/مارس. وهي الولاية الثانية التي تتخذ هذا الإجراء بعد لويزيانا.

وفي لويزيانا تم تسجيل اليوم الأحد وبحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية وفاة ثانية لرجل يبلغ من العمر 53 عاما.

كندا

دعت كندا مواطنيها المتواجدين في الخارج إلى العودة للبلاد في حال أمكن ذلك.

أوزبكستان

أعلنت وزارة الصحة الأوزبكستانية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلد.

أستونيا وليتوانيا

أغلقت أستونيا وليتوانيا حدودهما أمام الأجانب، مع بعض الاستثناءات. واتخذت لاتفيا تدابير مماثلة.

بريطانيا

انتقدت الحكومة البريطانية بسبب تعاملها المتريث مع الفيروس، لكنها دافعت عن سياستها وقالت إنها تدرس اتخاذ تدابير حجر على الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 70 عاما. ومن المحتمل أن تكشف خطة عمل في هذا الصدد الثلاثاء.

ووفق الإعلام البريطاني، تشمل الخطة غلق الحانات والمطاعم والمدارس، وهي تدابير سارية في كامل أنحاء أوروبا.

إسبانيا

أعلنت إسبانيا عن ألفي إصابة بكورونا المستجدّ ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة.

وبعد إيطاليا، فرضت إسبانيا يوم أمس إغلاقا شبه تام في كافة أنحاء البلاد مع منع الناس من الخروج من بيوتهم إلا للعمل أو تلقي العناية الطبية أو شراء الطعام.

وتوفي 196 شخصاً حتى الآن في إسبانيا التي باتت البلد الثاني الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا بعد إيطاليا. ومن بين المصابين، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

أصبح الأرجنتيني إيزيكييل غاراي الذي يدافع عن ألوان فالنسيا، أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

اللاعب الأرجنتيني إيزيكييل غاراي AP Natacha Pisarenko

فرنسا

ارتفعت حصيلة وباء كورونا المستجد في فرنسا الى 120 وفاة و5400 إصابة منذ كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران مساء الأحد.

وفتحت صناديق الاقتراع اليوم الأحد أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية.

وأمرت فرنسا أمس السبت بإغلاق المطاعم والحانات وصالات السينما والنوادي الليلية، لكن أبقت على متاجر الطعام والصيدليات والمصارف ومحلات بيع التبغ مفتوحة.

ستقلص فرنسا بشدة النقل لمسافات بعيدة: خفض حركة النقل بواسطة السكك الحديد إلى النصف، وإبقاء "بعض الرحلات الجوية" الدولية.

نيوزيلندا

منعت نيوزيلندا رسو السفن السياحية.

الأمم المتحدة

يشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك تباطؤا في نشاطه في ظل انتشار فيروس كورونا الذي شكل ضربة لنهج المنظمة التعددي، إذ فرض تدابير لا تتماشى مع عمل الدبلوماسيين الباحثين يوميا عن توافق من خلال التواصل البشري.

وقال دبلوماسي "كل شيء يزداد صعوبة"، معلقا على النظام العمل عن بعد الذي أُرغم على اتباعه مع غالبية من موظفي الأمانة العامة الثلاثة آلاف، ومئات الزملاء العاملين في بعثات الدول الأعضاء الـ193.

وأفيد الخميس عن أول إصابة بوباء كوفيد-19 في مقر الأمم المتحدة لدى دبلوماسية فيليبينية، ما أدى إلى إغلاق بعثة بلادها. وفي اليوم التالي، أغلق بشكل مفاجئ مبنى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الواقع قرب مقر الأمم المتحدة، بعد الإعلان عن أعراض إنفلونزا لدى ثلاثة موظفين، بدون التثبت من إصابتهم بكورونا "كوفيد_19".

الخسائر الاقتصادية

تزداد الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس. وشهدت الأسواق المالية في العالم تقلبات حادة خلال هذا الأسبوع. وسجلت خسائر هائلة على خلفية المخاوف من انكماش عالمي، ثم مكاسب قوية بعد إعلان الحكومات نيتها تقديم دعم مالي لمواجهة الأزمة.

نايكي

تغلق شركة "نايكي" للملابس الرياضية العالمية متاجرها في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من الاثنين حتى 27 آذار/مارس للحد من تفشي فيروس كورونا، وفق ما جاء في بيان للمجموعة أرسل لوكالة فرانس برس اليوم الأحد.

البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الأحد إيقاف جميع المباريات حتى إشعار آخر بسبب وباء كورونا المستجد.

صربيا

أعلن الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش الأحد حال الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقد قرر إغلاق عدد كبير من الأماكن العامة ونشر الجيش لحماية المستشفيات.

وقال فوتشيتش "اعتبارا من يوم غد، لا مدارس ولا دور حضانة ولا جامعات كل شيء مغلق لا تدريب لا رياضة... سنفرض إغلاقا حفاظا على أرواحنا وعلى آبائنا ومسنّينا".