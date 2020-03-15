الانتخابات البلدية الفرنسية.. صناديق الاقتراع فتحت أبوابها بالرغم من التحذيرات بسبب كورونا

بالرغم من تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد والدعوات للحد من التجمعات وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والمحلات غير الأساسية بعد أن ارتفع عدد الوفيات في فرنسا إلى 91 شخصا وبلغ عدد المصابين أكثر من 4500، فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في فرنسا اليوم الأحد عند الساعة الثامنة صباحا أمام المواطنين للادلاء بأصواتهم واختيار رؤساء بلدياتهم في اقتراع يعدّ اختباراً مهما للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إلا أن الخشية من الفيروس قد تؤثر سلباً على آليات تنظيم الاقتراع وخاصة في البلديات الواقعة ضمن المناطق التي تشهد انتشاراً كبيرا للوباء.

وجرى تعقيم مقابض الأبواب والطاولات وغرف العزل قبل بدء التصويت، كما اتخذت إجراءات لتفادي تشكل صفوف انتظار واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص. وأوصت وزارة الداخلية الناخبين بإحضار قلمهم الخاص لتوقيع اسمهم في لوائح الشطب، "شرط أن يكون الحبر أزرقاً أو أسوداً وغير قابل للمحو".

وتعطى الأولوية في التصويت للمتقدمين بالسن أو من يعانون من أمراض.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 18.00 أو 19.00 أو 20.00، وفق البلديات.