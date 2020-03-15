الرئيس الإسرائيلي يكلف بيني غانتس خصم نتنياهو الاثنين تشكيل الحكومة المقبلة

يُكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الإثنين وبشكل رسمي زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بيني غانتس تشكيل الحكومة المقبلة بعدما تلقى دعم غالبية أعضاء البرلمان (الكنيست).

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان الأحد مستخدما التسمية العبرية للتحالف الوسطي "غدا في حدود منتصف النهار سيكلف الرئيس مهمة تشكيل الحكومة لزعيم كاحول لافان (...) بيني غانتس".

وحصل زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بيني غانتس على دعم 61 نائبا، مقابل 58 لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.

ويتألف البرلمان الإسرائيلي أو الكنيست من 120 مقعدا.

ولا ضمانات على أن القوى التي دعمت غانتس الأحد ستوافق على شروط التحالف وهو ما ثبت استحالته بعد انتخابات غير حاسمة العام الماضي.

وحصل زعيم "أزرق أبيض" على دعم تحالف يسار الوسط والقائمة العربية المشتركة وحزب "إسرائيل بيتنا" القومي العلماني.

ولا تجمع القائمة العربية المشتركة التي تعتبر اليوم القوة الثالثة في البرلمان، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، المناهضان لنتانياهو، أي أرضية مشتركة تقريبا.

ويشمل تحالف نتانياهو الذي يعتبر أكثر تماسكا، حزب الليكود اليميني وحلفاءه من الأحزاب الدينية اليمينية والمتشددة.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين استدعى الأحد كلا من نتانياهو وغانتس لإجراء "محادثات عاجلة" لبحث تشكيل الحكومة المقبلة بعد دعوات لتشكيل ائتلاف وحدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان لمكتب الرئيس ريفلين إنه يريد "إجراء محادثات عاجلة مساء اليوم (...) لبحث إمكان تشكيل حكومة على الفور".

وشدد ريفلين في السابق على ضرورة تجنب المضي إلى انتخابات رابعة والحاجة الملحة الى تشكيل حكومة من أجل مكافحة الوباء المستجد بسرعة.

وقال الرئيس الإسرائيلي في وقت سابق الأحد "هذا وقت الاختبار".

وأضاف "يجب أن نتعامل الآن مع تشكيل حكومة في أقرب وقت حتى نقود شعبنا في هذا الوقت الصعب".