الكويت تؤكد على خصوصية العلاقة مع القاهرة وتنفي تعرضها لضغوط لإدخال العمال المصريين

نفى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح المعلومات التي يتم تداولها مؤخرا حول ممارسة مصر ضغوطا على الكويت من أجل إدخال مجموعة من عمالها إضافة إلى "تعنت الجانب المصري في التعامل مع الطلبة الكويتيين بمصر"، وأكد في مؤتمر صحافي عقده أمس السبت أن العلاقات الثنائية بين البلدين لها "خصوصيتها وضوابطها وأركانها وعلاقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقة قوية ومتجذرة، وعلاقة الكويت مع مصر هي علاقة قديمة وعريقة".

ودعا الصحفيين في هذه الظروف الاسثنائية إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية. وأكد أن هذه المعلومات المتداولة حول مصر والكويت مؤخرا "خاطئة"، وأن هذه الإشاعات "غير منطقية".

وحث المواطنين في الكويت على ضرورة استقصاء الأخبار والمعلومات من الجهات الرسمية.

من جانبه، أكد السفير المصري في الكويت طارق القوني يوم السبت أن السفارة تتابع "حملات التشويه والتحريض المستمرة" على مصر والجالية المصرية في الكويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا بين أبناء الجالية العائدين من مصر.

وأعلن القوني أن وزارة الصحة الكويتية لم تعلن حتى هذه الأثناء عن تسجيل أي إصابة لمصري مصاب قادم من مصر.

ومن تأثرات كورونا قررت البورصة المصرية صباح اليوم الأحد إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط حاد في مؤشرها "إيجى إكس 100" بنسبة 5 بالمئة. وهوى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بأكثر من 8.5% ومؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 4.6%.