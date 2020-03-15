Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

لبنان

شاهد: دعوات للبنانيين بالتحلي بالمسؤولية والاستجابة لحملة "خليك بالبيت" بسبب كورونا

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
شاهد: دعوات للبنانيين بالتحلي بالمسؤولية والاستجابة لحملة "خليك بالبيت" بسبب كورونا
حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

رغم كل المناشدات للإلتزام بالحجر المنزلي وعدم الإختلاط واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالرغم من الحملات التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #خليك بالبيت، لم يلتزم عدد كبير من اللبنانيين اليوم بهذه الدعوات بالرغم من بلوغ عدد الإصابات 99 حالة، بحسب وزارة الصحة.

ووجد البعض منهم في الطقس المشمس فرصة للخروج من المنزل وممارسة الرياضة وآخر خرج للترفيه عن نفسه عند الكورنيش البحري لمنطقة المنارة في بيروت.

وتجمع عشرات الأشخاص في المكان نفسه، الأمر الذي دفع الفرق المعنية في بلدية بيروت للتحرك على الفور لتفريقهم، بعد قرار الحكومة اللبنانية إلغاء التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox