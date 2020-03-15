شاهد: رئيس فيفا يقبل "تحدي الأيدي الآمنة" في مواجهة كورونا

سجل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقطع فيديو يشرح فيه كيفية غسل اليدين بالطريقة الأمثل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقام إنفانتينو بالعملية الكاملة لغسل يديه خلال الفيديو الذي نشره بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال خلاله: "مرحبًا بالجميع. أنا جياني إنفانتينو وأنا على وشك مواجهة "تحدي الأيدي الآمنة" لمنظمة الصحة العالمية. هذه العملية الوقائية ستمكننا من التخلص من انشار فيروس كورونا، أهم شيء هو غسل اليدين بطريقة جيدة و بعناية. ما عليك القيام به. أولاً يجب عليك فتح الماء والتأكد من أن يديك مبللة. خذ ما يكفي من الصابون".

وأضاف: "إغلق الماء. اغسل يديك بعناية فائقة لمدة دقيقتين تقريبًا. إنها مدة طويلة، ولكن اغسلها جيدا لمدة دقيقتين على الأقل. عند الانتهاء، تعيد فتح الماء وتنظفه جيداً. قم بتجفيف الأيدي بحرص. أطرد الفيروس وتأكد من نشر هذه الرسالة، اعتن بنفسك".

وبذلك ينضم إنفانتينو إلى شخصيات كروية اخرى وجهت رسائل دهعم في مواجهة كورونا كالمدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الألماني يورغن كلوب والأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتكو مدريد وأسطورة كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا.