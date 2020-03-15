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إسبانيا

إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بفيروس كورونا الجديد

محادثة
بقلم:  يورونيوز
إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بفيروس كورونا الجديد
حقوق النشر  أ ب
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في وقتٍ فُرض حجر صحي شبه كامل في إسبانيا منعا لانتشار فيروس كورونا، أعلنت الحكومة يوم أمس السبت إصابة زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت الحكومة في بيان أصدرته إنّ "بيغونيا غوميز ورئيس الوزراء بخير. كلاهما موجود في مونكلوا" مقرّ رئيس الحكومة. وأضافت انهما "يُتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حدّدتها السلطات الصحّية".

وأعلن سانشيز مساء السبت فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام. ويندرج هذا الإجراء المشدد في إطار حال التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوما في البلاد.

وسجلت إسبانيا حتى تاريخ أمس السبت أكثر من 5000 إصابة بفيروس كورونا، وما لا يقل عن 183 وفاة، وتعد البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا التي سبق أن اتخذت تدابير مماثلة.

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