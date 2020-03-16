مصرع طفلة بحريق في مخيم للمهاجرين بجزيرة ليسبوس اليونانية

أعلن جهاز الاطفاء في جزيرة ليسبوس أن طفلة توفيت اليوم الاثنين في حريق اندلع في قسم من مخيم مكتظ للمهاجرين في موريا في الجزيرة اليونانية في بحر إيجه.

واندلع الحريق في حاوية في المخيم، بحسب التلفزيون الرسمي الذي اشار إلى أن الضحية "تبلغ ستة أعوام".

وأخمد رجال الإطفاء النيران بسرعة وفُتح تحقيق للكشف عن أسباب الحريق التي لا تزال "مجهولة"، بحسب السلطات.

وقال مدير جهاز الإطفاء في ليسبوس ايفانغيلوس فاسيس في حديث تلفزيوني، إن النار أتت على حاوية وملجأين موقتين مجاورين.

ويضم مخيم موريا أكثر من 19 ألف مهاجر يعيشون في ظروف مزرية، وهو أحد المخيمات الأكثر اكتظاظاً في أوروبا، في حين لا تتجاوز قدرته على الاستيعاب 2600 شخص.

وجزيرة ليسبوس هي المدخل إلى أوروبا بالنسبة لغالبية المهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا المجاورة وهي إحدى الجزر الخمس في بحر إيجه حيث تقع مراكز تسجيل واستقبال المهاجرين.

ومنذ فتحت تركيا حدودها للمهاجرين في أواخر شباط/فبراير، شهدت الجزر زيادة في عدد الوافدين.