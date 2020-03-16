فرنسا: غرامة قياسية لشركة أبّل تبلغ 1.1 مليار يورو

أصدرت السلطات الفرنسية اليوم، الإثنين، قراراً يدين شركة أبّل ويفرض عليها غرامة قياسية تبلغ 1.1 مليار يورو بسبب ممارسات تخرق قواعد التنافسية التجارية.

واتهم منظمو مكافحة الاحتكار في فرنسا، شركة آبل باحتكار السوق والتسبب بخسائر فادحة، تكبدها البائعون المستقلون في مواجهة الاتفاقيات المناهضة للمنافسة.

كما غرمت سلطة المنافسة الفرنسية اثنين من تجار الجملة التابعة لأبّل مثل شركة تيك داتا 62.9 مليون يورو وإنغرام مايكرو 76.1 مليون يورو لمشاركتيهما في قيود المبيعات.

وقالت إيزابيل دي سيلفا، رئيسة الوكالة الفرنسية في بيان للشركة يوم الإثنين، إن شركة آبل وتجار الجملة التابعين لها اتفقوا على عدم التنافس مع بعضهما البعض ومنع البائعين من الترويج للمنافسة وبالتالي احتكار أبل لسوق الجملة.

تأتي الغرامة بعد أن صرحت أبّل إغلاقها مئات متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين حتى 27 مارس/آذار وانتقالها للعمل عن بعد للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

يجدر بالذكر أن سلطة المنافسة الفرنسية كانت قد غرمت غوغل 150 مليون يورو في أواخر العام الماضي لوضع قواعد "مبهمة" في منصتها الإعلانية والتي طبقتها بشكل عشوائي.