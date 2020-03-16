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ألمانيا

فيروس كورونا: ألمانيا تغلق حدودها جزئياً في محاولة لكبح الوباء

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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فيروس كورونا: ألمانيا تغلق حدودها جزئياً في محاولة لكبح الوباء
حقوق النشر  AP
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بدأت السلطات في ألمانيا بإغلاق حدودها جزئياً مع فرنسا وسويسرا والنمسا ولُكسمبورغ والدنمارك في ظل تكثيف جهودها لوقف انتشار الفيروس التاجي الجديد، كورونا.

وكان هورست سيهوفر، وزير الداخلية الألماني، إن قيود الحركة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 8 صباحاً من اليوم الإثنين.

وأضاف سيهوفر بأنه لن يسمح للأشخاص "الذين ليس لديهم سبب وجيه للسفر بدخول ومغادرة" ألمانيا علما بأنه سيتم السماح للمواطنين الألمان بالعودة من الدول المجاورة.

وأكدت ألمانيا ما يقرب من 4 آلاف إصابة و 11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت.

أما الدنمارك، الجار الشمالي لألمانيا، والجارتان الشرقيتان، بولندا وجمهورية التشيك فقد أغلقوا حدودهم في الأيام الأخيرة. يجدر بالذكر أن حدود ألمانيا مع هولندا وبلجيكا لم تتأثر.

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