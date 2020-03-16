فيروس كورونا: آخر المستجدات والأخبار لحظة بلحظة

تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم سبعة الاف شخص بعدما اعلنت ايطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند الى مصادر رسمية الاثنين في الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش.

وقضى سبعة الاف وسبعة اشخاص في العالم مع تسجيل 175 الفا و536 اصابة. وسجل العدد الاكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها ايطاليا ب2158 وفاة ونحو 28 الف مصاب.

وفيما سجّلت كوريا الجنوبية للمرة الأولى تفوقاً في عدد حالات التعافي على الإصابات الجديدة بكوفيد-19، اتخذت دول عدّة في أكثر من دولة من "بؤرة الفيروس"، أي أوروبا، قراراً بإغلاق الحدود، منها ألمانيا والبرتغال.

فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين في كلمة عبر التلفزيون منع التنقل غير الضروري اعتبارا من ظهر الثلاثاء للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد.

وقال ماكرون "اعتبارا من ظهر غد ولمدة خمسة عشر يوما على الاقل، سيتم الحد من تنقلاتنا في شكل كبير جدا"، مشددا على "معاقبة" اي انتهاك لهذا القرار ومعلنا ايضا ارجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 اذار/مارس.

وأكد ماكرون على ضرورة تسهيل جميع الشركات العمل عن بعد.

وأعلن ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً بهدف التصدي لوباء كورونا .

وقال ماكرون "كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً".

ألمانيا

احصت المانيا اكثر من الف اصابة اضافية بفيروس كورونا في 24 ساعة لترتفع الحصيلة الاجمالية الى 6012 اصابة، وفق ما اعلن معهد روبرت كوش الالماني المتخصص في مكافحة الاوبئة الاثنين.

وبين الاحد والاثنين، سجلت 1174 اصابة مؤكدة بحسب المصدر نفسه فيما قضى 16 شخصا في البلاد.

ودعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الاثنين السكان إلى "البقاء في المنازل" وتفادي التواصل من قرب، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الألماني في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الالكترونية "ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!"، مضيفاً أن هذه الإجراءات "ضرورية، أرجوكم احترموها!"، فيما سجلت ألمانيا 5 آلاف إصابة بالفيروس.

إيطاليا

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ايطاليا، البلد الاكثر تضررا في اوروبا، الفي حالة مع تسجيل 349 وفاة اضافية في الساعات ال24 الاخيرة، وفق ما اعلنت السلطات مساء الاثنين.

وقضى 2158 شخصا بينهم 1420 في منطقة ميلانو وحدها شمال البلاد، فيما رصدت السلطات الصحية 3200 اصابة اضافية.

منظمة الصحة العالمية

دعت منظمة الصحة العالمية في جنيف الاثنين الى اجراء "فحص لكل حالة مشتبه باصابتها" بفيروس كورونا في مواجهة "ازمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا".

وقال مدير عام المنظمة في مؤتمر صحافي إن "عدد الوفيات والاصابات (بالفيروس) في انحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين".

السودان

أعلن مجلس الامن والدفاع في السودان، اعلى سلطة امنية في البلاد الاثنين، حال الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا، علما ان السودان لم يسجل حتى الان سوى وفاة واحدة بالوباء.

وقال المجلس في بيان مقتضب وزعه على الاعلام ان "مجلس الامن والدفاع يقرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم اعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا".

مصر

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي الاثنين تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كإجراء وقائي على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وقال مدبولي "سيتم تعليق حركة الطيران اعتبارا من يوم الخميس 19 آذار/مارس وحتى 31 آذار/مارس بهدف تقليل عملية الاختلاط سواء من حركة السياحة أو القادمين أو حتى الخارجين من مصر في هذه المرحلة".

كما أضاف مدبولي أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا خلال ساعات "بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية للحد من الاحتكاك بين المواطنين، ويُستثنى منه تقديم الخدمات الاساسية للدولة".

إسبانيا

قالت وزارة الصحة الإسبانية إنه تمّ تسجيل نحو 1000 إصابة إضافية بالفيروس في خلال 24 ساعة فيما ارتفع عدد حالات الموت من 288 إلى 297، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

ويبلغ عدد المصابين في إسبانيا حالياً 8.744

انعقاد المجلس الأوروبي

قال رئيس المجلس الأوروبي، البلجيكي شارل ميشال، إنه قرر الدعوة إلى انعقاد قمة لأعضاء المجلس الأوروبي، على أن تتم عبر الفيديو، غداً الثلاثاء الموافق في السابع عشر من آذار/مارس.

وأضاف ميشال في تغريدته أن القمة ستخصص للنقاش "في احتواء انتشار الفيروس وتأمين المواد الطبية الكافية، ودعم البحوث والحد من التراجع الاقتصادي.."

البحرين تسجل أول وفاة

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم، الإثنين، عن وفاة مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى المصابات بفيروس كورونا (COVID-19)، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين.

فرنسا: الوضع مقلق جداً

أعلن مدير عام شؤون الصحة الفرنسي جيروم سالومون الإثنين أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "مقلق جدا" و"يتدهور بسرعة كبيرة" معبراً عن قلقه من احتمال وصول المستشفيات الى "أعلى قدرة استيعاب".

وقال لاذاعة فرانس إنتر إن "عدد الحالات بات يتضاعف كل ثلاثة أيام" مضيفاً "هناك مرضى في حالة صعبة، في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات".

وبلغ عدد حالات الوفاة في فرنسا 127 مع تسجيل نحو 5500 إصابة.

الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية إنها ستفرض اعتباراً من اليوم الإثنين حجراً صحياً إلزامياً أمده 14 يوما على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية بهدف احتواء فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان إن "إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية سيبدأ تنفيذها فوراً لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين".

وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلت سابقاً اليوم عن مدير إحدى المستشفيات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 15. وذكرت بترا أن مدير مستشفى الأمير حمزة أكد أن عدد الإصابات بلغ 15.

وكانت وزارة الصحة، أكدت منذ بعد ظهر أمس الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة، بينهم 5 أردنيين، و6 فرنسيين، وسيدة عراقيّة.

عدد الإصابات والوفيات عالمياً يتخطى الصين للمرة الأولى

للمرة الأولى منذ انتشار الفيروس زاد عدد حالات الإصابات والوفيات العالمية الإصابات والوفيات التي سجّلت في الصين. ففيما بلغ عدد الإصابات في الصين 80.860 بلغ عددها حول العالم ليل الأحد-الإثنين 86 ألفاً.

وتخطّى عدد الوفيات عالمياً 3.241 بينما سجلت في الصين 3.208 وفيات فقط.

نسبة مشاركة خفيفة في انتخابات فرنسا

عزفت نسبة كبيرة من الناخبين أمس الأحد عن المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في فرنسا التي ترزح تحت تداعيات انتشار الفيروس والخاضعة لإجراءات صارمة سعياً إلى مكافحته.

وأسفر الوباء العالمي عن وفاة 127 شخصا من أصل 5423 مصاباً في فرنسا.

إيطاليا: يوم كارثي

أحصت إيطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الى 1809 في هذا البلد الأوروبي الأكثر تضرراً، وفق حصيلة قدمها الدفاع المدني مساء أمس.

البرتغال تغلق حدودها مع إسبانيا

أغلقت البرتغال حدودها مع إسبانيا لمدّة شهر على الأقل. وفي مؤتمر صحافي، عقب حديثه عبر الفيديو مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا إن البضائع والأشخاص الذين يسافرون لأسباب مهنية (إلى إسبانيا) سيسمح لهم بعبور الحدود، لكن السياح لن يسمح لهم بذلك.

وأكد كوستا "لن تكون هناك سياحة بين البرتغال وإسبانيا في الأشهر المقبلة".

الولايات المتحدة الأميركية

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقد سارع الرئيس الأميركي للإشادة بالإجراءات المتّخذة.

وكان عدد الوفيات بلغ 102 يوم أمس في الولايات المتحدة بعد تسجيل 69 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 3800 حالة.

إيران

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 129 حالة وفاة ما يرفع العدد الإجمالي المسجل جراء فيروس كورونا إلى 853.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا".

وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في الجمهورية الإسلامية إلى 853 منذ 19 شباط/فبراير عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بالوباء في إيران.

وكانت السلطات أغلقت ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد، أبرز مدينة مقدسة في ايران وطلبت من المواطنين البقاء في المنازل.

تركيا

فرضت تركيا منذ أمس الأحد حجراً صحياً على آلاف المعتمرين العائدين من السعودية، وفق ما أعلن مسؤولون، بعد تسجيل إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد رفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى ستة.

الأرجنتين

أغلقت الأرجنتين كل المؤسسات التعليمية بأمر من الرئيس كما أنها أغلقت حدودها. وأمس الأحد قال الرئيس الأرجنتيني فرنانديز في مؤتمر صحافي "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين"، موضحاً أن الإجراء يشمل فقط الوافدين الى البلاد ولا يشمل الراغبين بالخروج منها. وسيبقى هذا الإجراء، بالإضافة الى قرار تعليق الدروس، مطبقين حتى 31 آذار/مارس.

فنزويلا.. كاراكاس قيد الحجر الصحي

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفرض "حجر صحي جماعي" في سبع من ولايات البلاد بينها العاصمة كراكاس ابتداء من الإثنين لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مادورو في خطاب متلفز إنّ كل الأنشطة في ولايات كراكاس وميراندا وفارغاس وزوليا وتاشيرا وأبوري وكوخيديس ستُعلّق من الساعة الخامسة صباحا الاثنين باستثناء توزيع الطعام والخدمات الصحية والنقل والأمن.