"فضيحة ملكية".. الملك الإسباني فيليبي السادس يتنازل عن إرثه من والده

قالت العائلة الملكية الإسبانية إن الملك فيليبي السادس تنازل عن كل ميراث شخصي ومستقبلي من والده الملك خوان كارلوس، وذلك على خلفية التجاوزات المالية التى تورط فيها ملك البلاد السابق.

وقالت العائلة الملكية في بيان إنه بالتنازل عن الميراث في المحصلة، يكون فيليبي قد جرد خوان كارلوس من راتبه السنوي، وكان الملك السابق حصل على ما يزيد عن 194 ألف يورو سنة 2018.

ويأتي هذا القرار وسط تحقيق مستمر يجريه مدعون سويسريون بشأن حساب بنكي في الخارج أدير لفائدة خوان كارلوس.

ويبدو وفق الادعاءات أن الحساب البنكي حولت إليه مبالغ مالية بنحو 88 مليون يورو، من الملك السعودي الأسبق عبد الله سنة 2008، والتي يعتقد المدعون أنها قد تكون قدمت بعنوان رشوة، بحسب صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية.

وكانت صحيفة تلغراف البريطانية ذكرت قبل يوم أمس السبت، أن فيليي ورد اسمه كمستفيد من مراكز مالية حرة تدير الحساب السويسري بمبلغ يناهز 65 مليون يورو، كانت العربية السعودية سلمتها إلى والده عندما كان على العرش.

وكان خوان كارلوس البالغ من العمر 82 سنة، تولى العرش سنة 1975، وتنازل عنه في يونيو/حزيران من سنة 2014. أما بالنسبة للملك فيليبي السادس البالغ من العمر 52 سنة، فإنه أنكر أي علم له بتلك الأموال.

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