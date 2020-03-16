ماكرون يعلن منع التنقل غير الضروري في فرنسا ويقول إن الاتحاد الأوروبي سيغلق حدوده الخارجية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع التنقل غير الضروري اعتبارا من ظهر يوم غد الثلاثاء للحد من تفشي وباء كورونا الجديد في البلاد.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة توجه بها للفرنسيين اليوم الاثنين "اعتبارا من ظهر غد ولمدة خمسة عشر يوما على الأقل، سيتم الحد من تنقلاتنا بشكل كبير جدا"، مشددا على "معاقبة" أي انتهاك لهذا القرار.

وأعلن ماكرون إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية المقررة الأحد في 22 اذار/مارس، بعد يوم واحد فقط من فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية.

هذا واشار في خطابه إلى أن الاتحاد الأوروبيسيغلق "اعتباراً من الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً بهدف التصدي لوباء كورونا القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أواخر سبتمبر/كانون الأول 2019.

وأضاف ماكرون "كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً.

ولن تلغى نتائج انتخابات 15 آذار/مارس.