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العالم

ستة أشياء اسمها كورونا غير الوباء.. تعرف عليها

محادثة
بقلم:  يورونيوز
ستة أشياء اسمها كورونا غير الوباء.. تعرف عليها
حقوق النشر  أ ب
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اكتسب فيروس كورونا الجديد اسمه من الشكل التاجي للبروتينات المحيطة به، لكن ما هي أشهر الأشياء الأخرى التي تسمى "كورونا" أيضاً ولا تمت بصلة للفيروس، أو لماركة البيرة الشهيرة كورونا؟

هالة الشمس الخارجية

هي منطقة محيطة بالشمس ولا تمكن رؤيتها إلا في وقت الكسوف الكلي للشمس وتمثل منطقة وسطية بين الشمس والفضاء الخارجي. ترجع تسمية تلك المنطقة بكورونا نظراً لارتفاع درجة حرارتها ما دعا العلماء في القرن التاسع عشر إلى الاعتقاد بأنها تحتوي على عنصر غير معروف أطلقوا عليه اسم "كورونيوم".

Pixabay
هالة الشمس الخارجية - كوروناPixabay

تيجان الزهور

هو جزء غير إنجابي في تكوين الزهور ويفصل بين بتلات بعض الزهور وقلبها، تحديداً الأجزاء الإنجابية فيها.

https://www.pexels.com/
باللون البرتقالي، تظهر تيجان الزهور ولذا تسمى بكورونا أحياناًhttps://www.pexels.com/

فرقة غناء إيطالية

اشتهر اسم "كورونا" منذ إطلاقه على فريق غنائي إيطالي بدأ مشواره الموسيقي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. و"كورونا" تعني "التاج" في اللاتينية والإيطالية.

Leandro Chemalle
مغنية في فرقة كورونا الإيطاليةLeandro Chemalle

مغنية ومؤلفة موسيقية ألمانية

اشتهرت المغنية الألمانية كورونا شروتر خلال القرن الثامن عشر وهي شقيقة المؤلف الموسيقي فيلهيلم شروتر كما قدمت أعمالاً موسيقية كلاسيكية شهيرة بالتعاون مع المؤلف يوهان فولفغانغ فوت غوته.

مدن حول العالم

أطلق اسم "كورونا" على عدد من المدن حول العالم، أشهرها مدينة تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن سبع مدن أمريكية أخرى.

FredBren
كورونا في كاليفورنيا الأمريكيةFredBren

شوكولاتة كورونا المصرية

تشتهر في مصر شركة كورونا لإنتاج الشوكولاتة وهي شركة تأسست عام 1919 على يد رجل أعمال يوناني قبل أن تأممها الحكومة المصرية عام 1963. وتستمر الشركة حتى اليوم في إنتاج الشوكولاتة وذلك عقب تخصيصها وبيعها للقطاع الخاص عام 2000.

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