بومبيو يحذر الصين من نشر "شائعات" حول فيروس كورونا الجديد

بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤول صيني في بكين وحديثه عن تورّط الولايات المتحدة في تفشي فيروس كورونا، حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين اليوم الإثنين من نشر معلومات مضللة حول الفيروس الجديد الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في الصين في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن بومبيو أجرى محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي أعرب فيها عن "الاعتراضات الأمريكية القوية" على "جهود" بكين "لتحميل الولايات المتحدة مسؤولية فيروس كوفيد-19".

وأضاف البيان أن بومبيو أكد أن "الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لأن توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك".

واستدعت واشنطن الجمعة السفير الصيني للإعراب عن احتجاجها.

وجاء ذلك بعد تغريدات لجاو ليجيان وهو متحدث باسم الخارجية الصينية الخميس لمح فيها إلى ان الجيش الأمريكي جلب الفيروس إلى ووهان.

وأثار بومبيو سابقاً انزعاج الصين بحديثه عن "فيروس ووهان"، رغم توصيات منظمة الصحة العالمية بعدم الصاق اسم الوباء بمنطقة أو شعب.