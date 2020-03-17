الأوروبيون يتناولون ضعف كمية لحوم المتوسط العالمي

أوصت منظمة "غرينبيس" أو "السلام الأخضر" البيئية في دراسة تحليلية بضرورة خفض كمية اللحوم المستهلكة في لأوروبا بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2050 إذا أردنا تحقيق أهداف الانبعاثات الخاصة بالزراعة. وحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة، فإن الأوروبيين يتناولون حوالي ضعف كمية اللحوم التي يتناولها المتوسط العالمي وما يقرب من ثلاثة أضعاف منتجات الألبان. وجاء الاسبان على رأس قائمة أكبر مستهلكي اللحوم بمتوسط أكثر من 100 كيلوغرام للشخص الواحد في السنة.

الدولة التي استهلكت أقل اللحوم كانت بلغاريا بمعدل 58 كيلوغراما للشخص، لكن هذا الرقم المنخفض نسبيًا كان أعلى من توصية "غرينبيس"، التي دعت إلى تخفيض أولي لاستهلاك اللحوم إلى 24 كيلوغرام بحلول عام 2030 ثم 16 كيلوغرام بحلول عام 2050.

تستند بيانات التقرير إلى إرشادات العلماء بشأن التخفيضات في الزراعة الحيوانية اللازمة لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على التدفئة العالمية أقل من الهدف الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عند 1.5 درجة مئوية. كجزء من التوصية، تطلب المنظمة غير الحكومية من المفوضية الأوروبية العمل بناءً على اعترافها الخاص بأن الإفراط في إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان واستهلاكها المفرط يمثل مشكلة.

أ ب Mark Schiefelbein

وتعتبر الناشطة سيني إيراجا: "إن الزراعة الصناعية نقلتنا بعيدًا عن الزراعة الصغيرة المتنوعة إلى الإنتاج الضخم، وخاصة في مجال اللحوم ومنتجات الألبان، بأرخص سعر ممكن، وقد دفعت السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي ذلك". وتدعي أن هذا السعر المنخفض بشكل مصطنع يجعل من السهل حدوث الاستهلاك المفرط وممارسات زراعة الوقود التي تدمر التنوع البيولوجي، وتزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء والماء.

المقال نقلته المنظمة ووقعه 3600 عالم انتقدوا الاتحاد الأوروبي لعدم تصرفه تجاه هذا الاستهلاك المفرط على الرغم من الاعتراف بذلك في أحد تقاريره الخاصة بسياسته الزراعية. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في المدفوعات التي تشجع على الزراعة المكثفة للحيوانات وتسلط الضوء على أن اعتمادنا على المنتجات الحيوانية هو جزء من المشكلة.