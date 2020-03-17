كوفيد-19 يجبر دولاً حول العالم على إغلاق حدودها.. آخر المستجدات لحظة بلحظة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 181.546 فيما بلغ عدد حالات الوفاة 7.126 وعدد الحالات المتعافية 78.088. يوم أمس كانت فرنسا أوروبياً آخر الدول الكبرى التي تقرر اتخاذ إجراءات على حدودها، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إن البلاد في "حالة حرب صحيّة" أكثر من خمس مرّات خلال كلمته.

في تركيا تم اكتشاف عشرات الحالات ما فرض على السلطات إغلاق المساجد أمام المصلين، حيث لن تقام صلوات جماعية بحسب ما قاله رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية. وفي المغرب العربي أغلقت تونس حدودها بشكل كامل، فيما علقت الجزائر حركة الطيران والرحلات الجوية مع دول أوروبية وأخرى إفريقية.

أدناه جردة بآخر المستجدات العالمية حول كوفيد-19.

إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية والداخلية

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في خطاب أمس أنّ الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً، وأمر بحظر التنقّلات غير الضرورية في فرنسا.

وقال ماكرون إنّ "كلّ الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلّق لمدة 30 يوماً"، موضحاً أنّ هذا التدبير يدخل حيّز التنفيذ "ظهر الثلاثاء" معلناً كذلك عن تشديد القيود المفروضة على التنقّل في فرنسا.

تركيا: تعليق الرحلات مع دول عربية

إثر زيادة كبيرة سجلت في الإصابات يوم أمس (29 إصابة جديدة ما يرفع الحصيلة إلى 47) أعلنت السلطات التركية أنها ستعلّق الرحلات مع ستّ دول جديدة، هي السعودية ومصر والإمارات وبريطانيا وسويسرا وإيرلندا.

وأصدرت الحكومة أيضاً قراراً بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد، وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية من وإلى ستّ دول إضافية.

وقال رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي إرباش "بات ضرورياً تعليق الصلوات الجماعية في المساجد". وأشار إلى أن نحو 90 ألف مسجد في تركيا ستبقى مع ذلك مفتوحةً أمام الراغبين في "أداء الصلاة بشكل فردي".

الجزائر: تعليق الرحلات

وسّعت الحكومة الجزائرية مساء الإثنين قرار تعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا ليشمل كامل أوروبا ودولاً عربية وأفريقية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وقالت الحكومة في بيان "هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوباً بترتيبات لإجلاء مواطنينا المسافرين حالياً فـي البلدان المعنية...".

وأشار جراد لاحقاً إلى أن تعليق الرحلات سيشمل اعتباراً من الخميس أيضاً ستّ عواصم إفريقية هي أبيدجان وباماكو وداكار ونيامي ونواكشوط ووأغادوغو.

ومساء الإثنين أعلنت الحكومة في بيان أنّ رئيس الوزراء أمر كذلك بتعليق "جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من تونس والقاهرة ودبي والدوحة وعمّان" وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

تونس تغلق حدودها بشكل كامل

قرّرت الحكومة التونسية مساء الإثنين إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد، وذلك غداة إغلاقها الحدود البحرية، لتنضمّ بذلك تونس إلى قائمة الدول التي عزلت نفسها عن العالم في مسعى للحدّ من تفشّي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ في خطاب عبر التلفزيون في ختام جلسة لمجلس وزراء مصغّر إنّ المجلس قرّر "إغلاق الحدود الجوية والبرية لكلّ الرّحلات التجارية، ما عدا السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو".

ووجد آلاف السياح أنفسهم عالقين في تونس، ولاسيّما في جزيرة جربة، بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. والإثنين ساد التوتر مطار تونس حيث وجد المسافرون أنفسهم أمام شحّ في المعلومات.

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