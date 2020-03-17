رئيسة المفوضية الأوروبية تأمل توفير لقاح ضد فيروس كورونا قبل الخريف

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد التحدث مع شركة تكنولوجيا أساسية ألمانية، عن أملها في توافر لقاح لفيروس كورونا المستجد، هذا العام. وأجرت دير لاين محادثات مع الرؤساء التنفيذيين لشركة "كيورفاك" التي تلقت 80 مليون يورو كدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لبحوثها.

وصرحت في شريط مصور على الإنترنت قبل انضمامها إلى محادثات يشارك فيها زعماء دول الاتحاد الـ 27، أن الشركة "تعمل على تكنولوجيا واعدة لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا". وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يزودهم بثمانين مليون يورو، وآمل أنه بهذا الدعم سيستطيعون توفير لقاح في السوق، ربما قبل الخريف. وهذا يمكن أن ينقذ حياة الناس في أوروبا وباقي العالم كذلك".

والاثنين نفت "كيورفاك" تقارير إعلامية بأن الرئيس دونالد ترامب عرض شراء الحقوق الحصرية للقاح لفيروس كورونا، وتقول الحكومة الألمانية أنها "تعاملت" مع الوضع.

ولا يتوافر بعد لقاح للفيروس المستجد الذي ظهر في الصين العام الماضي وأصبح أسرع الأوبئة انتقالا في 145 بلدا ومنطقة.

وأصبحت أوروبا الآن "مركز" الوباء، بحسب وصف منظمة الصحة العالمية، ويسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق اجراءات أكثر صرامة لعزل حاملي الفيروس عن سائر السكان.