الرئيس العراقي يكلف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تكليف المحافظ السابق لمدينة النجف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة، في بلد تضرر بفعل انهيار أسعار النفط وغارق في أزمة سياسية.

وكان الزرفي عضوا سابقا في حزب الدعوة، المعارض لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وأمام الزرفي 30 يوما، حتى يشكل حكومة على أمل ان تنال ثقة البرلمان، ثم تنظم في البلاد انتخابات سابقة لأوانها.

وينتمي الزرفي إلى القائمة البرلمانية "تحالف النصر" التي يترأسها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي تعرض لانتقادات شديدة، بسبب القمع وأعمال العنف التي رافقت الثورة، التي تهز العراق منذ بداية تشرين الاول/أكتوبر الماضي، والتي غير مسبوقة من حيث عدد المنخرطين فيها وتلقائيتها.

وكان رئيس الوزراء المكلف السابق محمد علاوي اعتذر عن تشكيل الحكومة، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية، واستحالة نيل ثقة البرلمان.

أما بالنسبة إلى عدنان الزرفي، فإنه إذا تخطى عقبة التصويت لحكومته في البرلمان، فإنه ستكون بين يديه ملفات حارقة، أهمها الحضور العسكري الأمريكي في العراق، والذي تؤثر فيه إيران إلى حد كبير.

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