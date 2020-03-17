اسبانيا تطلب مساعدة الصين لمكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جيبينغ وطلب منه معدات صحية للتصدي لوباء كورونا (كوفيد-19).

وأعلن مكتب سانشيز اجراء المحادثة الهاتفية وبعدها أكد رئيس الوزراء أمام الصحافيين انه طلب من بكين مساعدة للحصول على معدات طبية.

وقال سانشيز "لقد تحادثنا هاتفيا كما فعلنا قبل اسبوع. والاتصال الهاتفي بين الرئيس شي وبيني تطرق الى هذا الموضوع".

وإلى جانب الدولة الصينية، أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية الثلاثاء في بيان أنها أرسلت 500 ألف قناع واق إلى إسبانيا. وحطت طائرة في سرقسطة (شمال) محملة بهذه المعدات. ووعد جاك ما صاحب المجموعة بان يقدم لإسبانيا ما مجموعه مليونا قناع وفحوصا لكشف الاصابات.

وسبق ان أرسلت الصين، اول بلد تفشي فيه الوباء، خبراء ومعدات لايطاليا البلد الأكثر تضررا في اوروبا.

وإسبانيا هي البلد الثاني الأكثر تضررا في اوروبا والرابع في العالم مع أكثر من 11 ألف إصابة و500 وفاة. وأعلنت السبت حال الطوارىء ومنعت السكان من الخروج من منازلهم الا في الحالات الطارئة.