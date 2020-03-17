منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لاتخاذ خطوات جريئة للتصدي لكورونا

قال مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا الثلاثاء، إنّ على جميع الدول الأوروبية إتخاذ إجراءات جريئة في مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، واصفا القارّة بأنها "مركز" الوباء الجديد.

وقال هانز كلوغ، المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، في مؤتمر صحفي "على كل بلد أوروبي، بدون استثناء، اتخاذ أجرأ الخطوات لوقف أو إبطاء خطر الفيروس".

وأضاف "التفكير بأن "هذا الأمر لا يعنيني، ليس خياراً"، لكنه قال إنّ "النبأ السار" هو أن المنطقة "متيقظة"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق "الاستعدادات والجاهزية وإجراءات الرد في جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي".

وأدى الفيروس منذ ظهوره في أواخر كانون الأول/ديسمبر، إلى وفاة 7408 أشخاص في أنحاء العالم، بحسب إحصاءات "وكالة فرانس برس"، المستندة إلى مصادر رسمية.

وبحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فقد تم تسجيل أكثر من 180 ألف إصابة مؤكدة في أنحاء العالم اليوم الثلاثاء.

وقال كلوغ إن على الدول تقييم وضعها الخاص لكي تقرر ماهية الإجراءات التي يجب أن تركز عليها، لأن الوباء ينتشر بوتيرة مختلفة في الدول.

ويشمل مكتب المنظمة في أوروبا 53 بلدا بينها روسيا واندورا وألمانيا وطاجيكستان.

والثلاثاء، أغلقت الحدود الخارجية لدول الإتحاد الأوروبي الـ27، كما أغلقت منطقة شنغن لمدة 30 يوماً.