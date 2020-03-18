وباء كورونا: الحكومة البلجيكية تحجر على نفسها والناس يكتظون أمام المحلات التجارية

قررت الحكومة البلجيكية الدخول في حالة حجر كلي واعتمدت تدابير صارمة دخلت حيز التنفيذ ظهر الأربعاء لمكافحة إنتشار وباء كورونا.حيث دعي المواطنون إلى البقاء في منازلهم وتجنب الاحتكاك أوالاتصال بآخرين وخففت التدابير بشأن من يتوجهون للعمل أوالذهاب إلى التبضع من بعض الأماكن التجارية المخصصة أوالبنك والصيدلية والطبيب ومساعدة من هم في حاجة أو ملء الغاز

استمرار إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية

أما المدارس قتبقى مغلقة حتى إشعار آخر و تعمل دوريات الشرطة على مراقبة الوضع و إلزام الأفراد على احترام الإجراءات حيث سيتم فرض غرامات على الأفراد والشركات التي لا تحترم هذه التعليمات

إغلاق الأسواق في جميع أرجاء البلاد

أما الأسواق فسيتم إغلاقها في جميع أرجاء البلاد، باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومتاجر الحيوانات الأليفة ومحلات بيع الكتب أما المحلات التي تعمل عادة حتى وقت متأخر من الليل فهي مجبرة على إغلاق أبوابها على العاشرة مساء بتوقيت بروكسل. أما محلات السوبرماركت فيلتزم العملاء بترك متر مربع واحد ما بين كل شخص وآخر وأن لا تتجاوز مدة التسوق أكثر من نصف ساعة.

السماح بالأنشطة الرياضية خارجا مع تقييدات

يُسمح بالأنشطة الرياضية مثل الركض أوالمشي أوركوب الدراجات، شريطة ألا يتم ذلك إلا رفقة شخص آخر يعيش في نفس البيت. وبالنسبة لمحلات الحلاقة فستظل مفتوحة مع ضرورة التزام الموظفين بتنظيم ترتيب دخول الزبائن إلى المحل على أن يظل عميل واحد في المكان ثم يخرج ويليه آخر.

خدمات وسائل النقل متوافرة

قررت الحكومة الإبقاء على خدمات وسائل المواصلات لضمان عدم توقف الحياة بالكامل كن مع تقليص مستوى الخدمات.وكانت الحكومة البلجكية قد قررت الأسبوع الماضي اغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية وإلغاء الأنشطة الثقافية والرياضية واغلاق المطاعم والمقاهي لمكافحة انتشار الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، يوم الثلاثاء، اكتشاف 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ، ليصل مجموع الحالات إلى 1243 حالة فى مختلف أنحاء البلاد وتم تسجيل 10 حالات وفاة