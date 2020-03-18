وباء كورونا: شبح الحداد يخيّم على الأمم العظمى وتسجيل أكثر من 217 ألف إصابة عالمياً

في أحدث إحصائية لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت حصيلة الوفيات 8231 منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، حتى الساعة السابعة صباحاً ت.غ الأربعاء.

أما عدد الإصابات فارتفع عالمياً بنحو عشرين ألف إصابة خلال أقل من 24 ساعة، ليصل إلى 204,037، علماً أن إحصاء الحالات يختلف من دولة إلى أخرى.

حالياً الحالات النشطة للمرض تبلغ 112,940 حالة من أصل المجموع الكلي، منهم 6,434 حالة في وضع حرج. وسجلت الصين 11 وفاة ليرتفع رقم الضحايا فيها في آخر إحصائية إلى 3237 مع تسجيل 13 حالة إصابة جديدة.

ووصل عدد الوفيات إلى 2503 في إيطاليا. أمّا في إيران وصل إلى 1135 بعد أن سجلت 147 وفاة جديدة، في أكبر ارتفاع سجل خلال 24 ساعة منذ بدء الأزمة حتى الآن.

بالعودة إلى أوروبا، سجّلت إسبانيا 600 حالة وفاة، في حين سجلت فرنسا 175 وفاة والولايات المتحدة 116.

بطبيعة الحال هذه الأرقام لا تعكس الواقع والانتشار الحقيقي، حيث حتى اللحظة تقتصر التحاليل والفحوص على حالات معينة من ضمنها الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية والمخالطين للمرضى والقادمين من مناطق موبوءة.

الولايات المتحدة

صادق الكونغرس الأميركي اليوم، الأربعاء، على تبني قانون لتخصيص مساعدات اجتماعية بقيمة مئة مليار دولار. وسيخصص هذا المبلغ لمساعدة الأجراء الأكثر تضرراً من تفشي وباء كورونا.

ويتم التناقش في واشنطن حالياً بين الكونغرس والبيت الأبيض في مسألة خطة دعم للاقتصاد الأميركية قد يصل رأس المال المخصص لها إلى حدود 1.300 مليار دولار بحسب فرانس برس.

فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 89 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وإصابة 3.626 شخصاً بفيروس كورونا. وأضافت الوزارة أن 921 من بين المصابين في العناية الفائقة.

ألمانيا

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء أنّ مكافحة فيروس كورونا الجديد يمثّل "أكبر تحد" تشهده ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقالت في كلمة متلفزة توجهت عبرها إلى مواطنيها "منذ الوحدة الألمانية، كلا، منذ الحرب العالمية الثانية، لم يشهد بلدنا تحدياً يتوقف إلى هذا الحد على تضامننا".

إيطاليا

أعلن الدفاع المدني الإيطالي عن تسجيل 475 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بسبب وباء كورونا، في أقسى حصيلة تشهدها دولة منذ تفشي الوباء العالمي.

وبذلك يبلع عدد حالات الوفاة في إيطاليا 2978، ويقترب تدريجياً من الحصيلة الصينية.

منظمة الصحة العالمية

وصف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم اليوم الأربعاء فيروس كورونا القاتل بـ"عدوّ الإنسانية" وذلك خلال مؤتمر صحافي.

وأشار إلى انّ المنظمة "تبلغت بأكثر من 200 ألف إصابة وأكثر من 8 آلاف شخص فقدوا حياتهم"، لافتاً إلى أنّ أكثر من 80% من الإصابات سجّلت في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.

كذلك دعت المنظمة إفريقيا إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل بالفيروس، مشيرة إلى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ".

بريطانيا

قالت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم، الأربعاء، إن عدد الوفيات جراء وباء كورونا فاق المئة.

الأمم المتحدة

قالت منظمة العمل الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، ومقرها في سويسرا، إن نحو 25 مليون شخص حول العام مهددون بخسارة وظائفهم بسبب وباء كورونا.

ترامب: "إغلاق الحدود" مع كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة "غير الأساسية" مشددا على أن النشاط التجاري لن يتأثر بهذا الإجراء.

ويضاف هذا القرار إلى منع ترامب غالبية المسافرين الآتين من أوروبا والصين ومناطق أخرى من العالم من دخول الأراضي الأميركية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغرد ترامب قائلا "سنقفل بالتوافق، حدودنا الشمالية موقتا مع كندا أمام الحركة غير الأساسية. لن تتأثر التجارة بذلك. التفاصيل لاحقا!"

إسبانيا تسجل أرقاماً قياسية

يواصل وباء كورونا المستجد تفشيه السريع في إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضرراً في أوروبا، بحيث بلغت حصيلة الوفيات 600 والإصابات 13 ألفاً و716 وفق آخر بيان أصدرته السلطات ظهر الأربعاء.

وأحصيت أكثر من 2500 إصابة و67 وفاة إضافية في 24 ساعة فيما نبه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمام برلمان شبه فارغ من أعضائه إلى أن البلاد "مقبلة على الأسوأ".

ميركل توجه كلمة للألمان مساء اليوم

ستوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلمة تلفزيونية مساء اليوم لسكان ألمانيا حول إجراءات الحكومة الفيدرالية بخصوص أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسيتم بث الخطاب المسجل في الساعة الثامنةوربع مساءً، حسبما قال مسؤولون حكوميون يوم الأربعاء.

رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن السياسيين قللوا من خطر انتشار الفيروس

أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن المسؤولين السياسيين "قللوا من أهمية" حجم الخطر الذي يشكله وباء كورونا المستجد وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية الأربعاء.

وقالت فون دير لايين للصحيفة "أعتقد أننا جميعاً، ونحن لسنا خبراء، قللنا من أهمية فيروس كورونا المستجد في البداية".

وأضافت "لكن مع الوقت تبين أنه فيروس سيشغلنا لفترة طويلة".

وتابعت "لقد أدركنا أن كل هذه الإجراءات التي كانت تبدو قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جذرية وقاسية، كان يجب أن تتخذ"، مذكرة بأن أوروبا "تعتبر في الوقت الراهن بؤرة الأزمة".

لكنها رفضت تعبير "حرب" ضد الفيروس الذي استخدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع.

وقالت "شخصيا لا أستخدم تعبير حرب لكنني اتفهم دافع الرئيس الفرنسي لان فيروس كورونا المستجد خصم يثير القلق".

وزير الاقتصاد الألماني يتمنى أن تسيطر الولايات المتحدة على الأزمة

اعتبر وزير الاقتصاد الألماني أن الولايات المتحدة تعاملت في البداية بخفة مع الفيروس أكثر من أوروبا نفسها.

وقال بيتر التماير لمجموعة "فونكي" الصحافية الاقليمية الالمانية إن "الولايات المتحدة قللت على الأرجح من أهمية الأزمة في بدايتها أكثر من بعض الدول الأوروبية".

وأضاف "لهذا السبب، لدينا أمل كبير ان تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على الوضع، لان ذلك يصب في صالحنا"، مؤكدا أن "لا احد يتمنى سقوط هذا الاقتصاد (الاميركي) في انكماش لا يمكن السيطرة عليه".

"بي إم دبليو" تغلق مصانعها في أوروبا وجنوب أفرقيا حتى 19 نيسان/ أبريل

قررت مجموعة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات إغلاق مصانعها في أوروبا وجنوب أفريقيا، أي ما يساوي نصف قدراتها الانتاجية، حتى التاسع عشر من نيسان/أبريل بسبب وباء كورونا المستجد، وفق ما أعلن رئيسها اوليفر تسيبسي الأربعاء.

وتتوقع المجموعة أن يكون لذلك تأثير "كبير" على نتائج أدائها للعام 2020 و"تراجعاً كبيراً" لأرباحها قبل اقتطاع الضرائب في حين كانت تقديراتها السابقة تشير إلى زيادة كبيرة هذه السنة.

وفي مواجهة مشاكل في الإمداد وتراجع في الطلب، أعلنت المجموعتان الألمانيتان الأخريان "دايملر" و"فولكسفاغن" إجراءات توقف في الإنتاج، كغيرها من شركات القطاع مثل "بيجو" و"رينو" و"فيات كرايسلر" و"فورد" و"نيسان" و"ميشلان".

وفي 2019 تراجعت الأرباح الصافية للمجموعة الألمانية بنسبة 29 بالمئة إلى خمسة مليارات يورو بعدما تأثرت بأحكام قاسية في إطار تحقيق أوروبي لمكافحة الاحتكار واستثمارات في الانتقال المكلف إلى إنتاج سيارات كهربائية.

وبلغت الأرباح قبل حسم الضرائب 7,12 مليارات يورو.

تجارب فرنسية على دواء محتمل

أعلنت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية الثلاثاء أنّها مستعدة لأن تقدّم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من "بلاكنيل"، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنّ هذه الكميّة كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وبحسب دراسة فرنسيةأجريت على 24 مريضاً بفيروس كورونا المستجدّ، فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستّة أيام على بدء تناولهم العقار.

وكانت المتحدّثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي قالت في وقت سابق إنّ هذه التجربة السريرية "واعدة" وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى.

مشدّدة في الوقت نفسه على أنّه في هذه المرحلة "ليس لدينا أيّ دليل علمي" على أنّ هذا العلاج فعّال.

قبرص توقف استقبال الرحلات

أعلنت نيقوسيا الثلاثاء أنّها ستمنع اعتباراً من السبت ولمدة أسبوعين غالبية رحلات الركاب الآتية من الخارج وذلك في إطار تشديد إجراءاتها للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ الذي بلغ عدد المصابين به في جمهورية قبرص 49 شخصاً، يضاف إليهم 20 مصاباً آخر في شمال قبرص.

وقالت الحكومة القبرصية في بيان إنّه اعتباراً من فجر السبت في الساعة الأولى بتوقيت غرينيتش ولمدة أسبوعين "يمنع هبوط رحلات الركاب في مطاري لارنكا وبافوس الآتية" من 28 دولة.

بالمقابل فإن الحظر لن يطال رحلات الشحن الجوي.

وكانت الجزيرة أغلقت حدودها أمام الأجانب لمدة أسبوعين باستثناء المقيمين والطلبة والدبلوماسيين والموظفين.

وأعلنت وزارة الصحة القبرصية إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف ومراكز التسوّق والحانات والمقاهي، بالإضافة إلى غالبية المطاعم، لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من الإثنين.

إسرائيل تفرض إجراءات جديدة وإصابة سفيرها في برلين

وضع وزير الزراعة والداخلية في إسرائيل في الحجر الصحي بعد ان تواصلا مع شخص يحمل فيروس كورونا.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصابة سفير اسرائيل في ألمانيا جيريمي يساكاروف ونائب رئيس البعثة أهارون ساغي بفيروس كورونا التاجي.

وخضع الرجلان يوم الثلاثاء للفحص بعد أن أعلن عن إصابة برلماني ألماني كانا قد التقيا به .

وأضافت الوزارة أنه تم إغلاق سفارة إسرائيل في برلين، وتم عزل موظفيها البالغ عددهم 150 فرداً في منازلهم.

وسجلت إسرائيل 90 إصابة جديدة خلال الليلة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 427 إصابة.

وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت صباح الأربعاء إجراءات جديدة على رأسها تقليص نشاط خطوط المواصلات العامة والقطار وتعليق عمل المواصلات في ساعات المساء وأيام نهاية الأسبوع.

إضافة إلى دعوات الالتزام بالمنازل وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة للتزود بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وكذلك العمل عن بعد من المنزل، كما شرعت في إغلاق المجمعات التجارية الكبيرة.

ووصل عدد الفحوص التي تجرى يومياً إلى 3000 فحص.

وفتحت الشرطة 72 ملفا جنائيا لحد اليوم ضد مخالفين لإجراءات الحجر الصحي.

بوركينا فاسو تعلن أول وفاة في إفريقيا جنوب الصحراء

أعلنت بوركينا فاسو الأربعاء أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، وهي أول وفاة في إفريقيا جنوب الصحراء أيضاً.

وقال المنسق الوطني لمكافحة الوباء البروفسور مارسيال ويدراوغو "سجلنا ليلاً وفاة مريضة في الثانية والستين من العمر مصابة بداء السكر وكانت تحت الإنعاش".

وأضاف أن سبع إصابات جديدة سجلت في هذا البلد الفقير جداً في منطقة الساحل "ما يرفع عدد المرضى إلى 27 هم 15 امرأة و12 رجلاً".

وكانت الدول الإفريقية آخر البلدان التي امتد إليها الوباء لكنها سجلت ارتفاعاً سريعاً في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إلى 576 عدد المصابين في إفريقيا (شمال إفريقيا وجنوب الصحراء) توفي منهم 15 (ستة في مصر وخمسة في الجزائر واثنان في المغرب وواحد في كل من السودان وبوركينا فاسو).

وقررت بوركينا فاسو السبت إغلاق كل المدارس وتعليق التظاهرات والتجمعات العامة والخاصة حتى نهاية نيسان/أبريل لمحاولة وقف انتشار المرض.

إيران تسجل أكبر ارتفاع يومي في الوفيات وروحاني يدافع عن سياسات بلاده في مواجهة الوباء

دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء عن رد حكومته على تفشي فيروس كورونا في مواجهة انتقادات واسعة النطاق بأن المسؤولين تصرفوا ببطء شديد وربما يكونون قد غطوا على الحالات الأولية قبل انتشار العدوى بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت إيران وفاة 147 شخصًا آخرين بسبب الفيروس، مما رفع عدد الوفيات إلى 1135 في أكبر ارتفاع على مدار 24 ساعة حتى الآن.

وألقى تفشي الفيروس بظلاله على احتفالات رأس السنة الفارسية الجديدة التي تبدأ يوم الجمعة. وحث مسؤولو الصحة الجمهور على تجنب السفر والأماكن المزدحمة.

وأعلنت إيران أنها ستغلق المساجد أمام صلاة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي.

ترودو للكنديين: القيود بسبب فيروس كورونا قد تستمر أسابيع أو أشهراً

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطنيه إلى تحمل اغلاق الأعمال والشركات والبقاء في منازلهم لأسابيع وربما لأشهر لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الثلاثاء إن حكومته تستعد لطرح حزمة جديدة من الدعم المالي بقيمة 25 مليار دولار كندي (18 مليار دولار أميركي) بحسب شبكة سي بي سي الإخبارية، لتخفيف العبء عن الكنديين وأعمالهم.

كما تدرس حكومته اللجوء الى "قانون اجراءات الطوارئ"، في خطوة نادرة للغاية.

وقال "لا نعلم بالضبط كم ستستمر" الأزمة الصحية، مضيفاً "ربما تستغرق أسابيع، وربما أشهرا".

بحسب مسؤولين في قطاع الصحة العامة فإن عدد حالات الاصابة بالفيروس ارتفع الى نحو 600 حالة، كما سجلت ثماني وفيات، آخرها واحدة الثلاثاء في مقاطعة أونتاريو وثلاث في مقاطعة كولومبيا البريطانية".

والاثنين أغلقت كندا حدودها في وجه معظم الأجانب باستثناء الأميركيين.

وأمرت شركات الطيران بعدم السماح للمسافرين الذين تظهر عليهم أعراض تشبه الانفلونزا بالصعود الى الطائرات، بينما سيتم توجيه جميع الرحلات المتجهة إلى كندا إلى أربعة مطارات هي مونتريال وتورونتو وكالغاري وفانكوفر حيث سيتم تعزيز إجراءات الفحص الصحي.

والثلاثاء أعلنت "ويست جيت" ثاني أكبر شركة طيران كندية عن تعليق رحلاتها الدولية بعد أن اعلنت شركة الخطوط الكندية "اير كندا" عن قرب خفضها لنصف عدد رحلاتها الخارجية.

سعر برميل خام تكساس الوسيط يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 17 عاماً

تراجع سعر نفط خام تكساس الوسيط المرجعي إلى أدنى مستوى منذ 2003 ليقترب من 25 دولاراً للبرميل الواحد مع تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقرابة الساعة 10,15 ت غ، بلغ سعر برميل خام تكساس الوسيط تسليم نيسان/أبريل 25,55 دولاراً بتراجع نسبته 5,19 بالمئة عن سعر الإغلاق الثلاثاء بعدما اقترب من 25,08 دولاراً.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم أيار/مايو، فقد بلغ 27,88 دولاراً بعد تراجعه بنسبة 2,96 بالمئة.

ولاية كاليفورنيا الأمريكية قد تبقي مدارسها مغلقة حتى الصيف

أعلن حاكم كاليفورنيا الثلاثاء أن المدارس قد لا تفتح أبوابها قبل عطلة الصيف بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الحاكم غافن نيوسوم خلال مؤتمر صحافي أن 99 % من المدارس في كاليفورنيا مغلقة ما يشمل أكثر من ستة ملايين تلميذ لأسابيع عدة.

وتنهي المدارس والثانويات الأميركية عامها الدراسي عادة بين نهاية أيار/مايو ومنتصف حزيران/يونيو على أن يبدأ الموسم الدراسي الجديد بين نهاية آب/اغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر.

وخصصت كاليفورنيا مبالغ طارئة لتمويل التعليم من بعد للتلاميذ وإبقاء برامج المساعدات الغذائية للعائلات المعوزة.

وفي نيفادا المحاورة أمر الحاكم مساء الثلاثاء بإغلاق كل المتاجر "غير الأساسية" ولا سيما الكازينوهات في لاس فيغاس ومؤسسات ألعاب الميسر الأخرى التي تشتهر بها الولاية.

ودعا المواطنين إلى ملازمة المنازل قدر المستطاع وتجنب التجمعات الكبيرة خلال المآتم وتأجيل حفلات الزواج.

أستراليا تطلب من مواطنيها عدم السفر

طلب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء من مواطنيه عدم السفر إلى الخارج بتاتاً، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ترمي إلى الحدّ من تفشي وباء كورونا المستجدّ.

وقال موريسون خلال مؤتمر صحافي إنّه يعلن "حظراً لأجل غير مسمّى" على كلّ الرحلات إلى الخارج، وحظر التجمع في أماكن مغلقة لأكثر من مئة شخص.

وأكّد رئيس الوزراء على أنّ العجلة الحياتية في أستراليا لن تتوقف لكنّها "لن تكون على عادتها"، محذّراً من أنّ التدابير التي تتّخذ ستبقى سارية لمدة ستّة أشهر على الأقلّ.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في أستراليا حتى اللحظة 560 وهي تتزايد يومياً، علماً بأن حصيلة الوفيات تقتصر إلى حدّ الآن على ست حالات.

ورفض موريسون الدعوات التي تطالب الحكومة بإغلاق المدارس، معتبراً أنّ التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لإجراء كهذا ستكون "وخيمة".

ويأتي حظر السفر إلى الخارج بعدما ألغت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" 90 بالمئة من رحلاتها الدولية فيما ألغت "فيرجن أستراليا" كل رحلاتها الدولية.

روسيا

أعلن العاصمة الروسية إغلاق المدارس والجامعات والنوادي الرياضية اعتباراً من 21 آذار/ مارس الجاري وحتى 12 نيسان/ أبريل المقبل.

وأعلنت موسكو حظر أي فعاليات في الشوارع حتى 10 نيسان/ أبريل والسماح بخمسين مشارك كحد أقصى في الفعاليات التي تجرى في الأماكن المغلقة.

فنزويلا تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي

طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من صندوق النقد الدولي الثلاثاء قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، علماً بأنّ آخر مرة حصلت فيها الدولة النفطية على مساعدة من الصندوق تعود إلى العام 2001.

وقال مادورو في رسالة وجّهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا "نتوجّه إلى منظّمتكم الموقّرة لطلب تقييمكم لإمكانية منحنا تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 5 مليارات دولار" من أداة التمويل السريع في الصندوق.

وردالصندوق برفض الطلب الفنزويلي بسبب الشكوك الدولية بشرعية الرئيس مادورو.

بلغ عدد المصابين رسمياً في فنزويلا 33 شخصاً حتى الآن بدون أي وفاة.

والنظام الصحّي في فنزويلا متداع من جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تغرق فيها أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي.

تركيا تعلن أول وفاة

أعلنت تركيا الثلاثاء تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، مشيرة إلى أنّ أعداد المصابين ارتفعت إلى 98 شخصاً.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحافي "اليوم، فقدنا أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن المتوفّي رجل عمره 89 عاماً.

أعلن وزير الداخلية التركي الأربعاء عن غلق بلاده لحدودها البرية مع كل من بلغاريا واليونان للحد من تفشي الفيروس.

وقالت وكالة ديميرورن نقلاً عن سليمان صويلو إن الإغلاق سيبدأ من منتصف ليل الأربعاء وحتى إشعار آخر لنقاط الحدود التي عادة ما يستخدمها الآلاف من المهاجرين أثناء محاولة عبورهم إلى دول شرق ووسط أوروبية.

تونس تفرض حظر تجول ليلياً

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء حظر التجول في البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأمر سعيد قوات الأمن بتسيير دوريات اعتباراً من يوم الأربعاء للتأكد من التزام المواطنين بهذا الحظر.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 27 شخصاً، غالبيتهم قادمون من فرنسا وإيطاليا، من دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأعلنت السلطات مؤخراً إغلاق المدارس والمساجد والحمامات والمحاكم والاحتفالات والأحداث الرياضية.

وتقرّر قبل أيام إغلاق المقاهي والمطاعم اعتباراً من الرابعة مساء، وإغلاق الحدود الجوية والبرية لكلّ الرّحلات التجارية، ما عدا السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو.