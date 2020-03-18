لاعبو منتخب ألمانيا يتبرعون بـ2.7 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

قال أوليفر بيرهوف، مدير منتخب ألمانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن اللاعبين تبرعوا بمبلغ 2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار أمريكي) لمكافحة الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا الجديد.

وفي مؤتمر صحافي عقده عبر الفيديو شارك فيه مدرب المنتخب يواكيم لوف، قال بيرهوف "أنا على اتصال مع اللاعبين، وقررنا منح مساعدة فورية بقيمة 2.5 مليون يورو".

واعلن الحارس المخضرم وقائد المنتخب مانويل نوير في شريط فيديو على صفحته في موقع انستغرام "يجب أن نعتني ببعضنا البعض في أوقات كهذه. نحن في المنتخب الوطني نفكر وسنتبرع من أجل قضية جيدة".

ونشر لاعبون آخرون على غرار يوشوا كيميش وليون غوريتسكا من بايرن ميونيخ وماتياس غينتر من بوروسيا مونشنغلادباخ فيديوهات مماثلة.

ولم يحدد اللاعبون شكل التبرع، لكنهم وجّهوا متابعيهم إلى منصة "فير هيلفن" الهادفة للتنسيق بين المتطوعين في ألمانيا أثناء الأزمة.

وأضاف بيرهوف "حصل اتفاق سريع جدا حول رغبتنا في القيام بلفتة كفريق"، موضحا أن ايلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الانكليزي)، طوني كروس (ريال مدريد الاسباني) والحارس مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني) خرجوا أيضا بهذه الفكرة.

من جهة أخرى، دعا لوف الناس إلى تغيير سلوكهم بعد هذه الأزمة.

وقال في فيديو من منزله في فرايبورغ "يعاني العالم احتراقا جماعيا، يبدو أن الأرض تدافع عن نفسها ضد البشرية التي تعتقد أن بمقدورها القيام بأي شيء وتعرف كل شيء".

تابع "القوة، الجشع والربح كانت دوما في المقدمة (في السنوات الأخيرة)".

أضاف "لكن اليوم هناك ما يؤثر علينا جميعنا، وندرك ما يهم حقا في الحياة: الأصدقاء، العائلة واحترام الآخرين".

وأردف المدرب الذي قاد المانيا إلى لقب مونديال 2014 "يجب أن نظهر أنه بمقدورنا أن نكون مختلفين، ونتعامل مع بعضنا البعض بمزيد من الاحترام في المستقبل".

كذلك رحّب لوف بقرار الاتحاد القاري (ويفا) الثلاثاء تأجيل كأس أوروبا للمنتخبات من صيف 2020 إلى صيف 2021.

وكشف رئيس الاتحاد الالماني فريتس كيلر ان لوف وبيرهوف عرضا تقليص حجم رواتبهما للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة.