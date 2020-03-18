كيف تصمد خطط الإنعاش الاقتصادي أمام فيروس كورونا

تضاعفت في العالم خطط إنعاش الاقتصاد المتعثر بسبب فيروس كورونا المستجد من خسائر متوقعة بالمليارات وشوارع مقفرة وخوف متزايد، خصوصا في أوروبا التي تواصل إجراءات الانغلاق كما يحدث في بلجيكا التي أعلنت حكومتها أن البلاد ستكون في حالة حجر تام ابتداء من لأربعاء ظهرا وحتى 5 أبريل كحد أدنى

شركات الطيران المتضرر الأكبر في أوروبا

أما الرحلات الجوية فقد تضررت بشكل كبير من وباء "كوفيد-19" وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره. وتبدو الحكومة الإيطالية مستعدة لتأميم شركة الطيران الوطنية "أليتاليا" التي تواجه خطر الإفلاس منذ سنوات.

المركزي الأوروبي يضخ أكثر من مئة مليار يورو للمصارف

من جهته، قدم البنك المركزي الأوروبي أكثر من مئة مليار يورو من السيولة إلى المصارف. وفي المجموع، سحب 110 مصارف ما قيمته 109,1 مليار يورو من العملة من البنك المركزي.

وتندرج عملية إعادة التمويل هذه وهي الأولى من أصل 13 مقررة حتى منتصف حزيران/يونيو، في إطار حزمة إجراءات أعلن عنها قبل أيام.

إيطاليا وخطة إنعاش ب25 مليار يورو

وأعلنت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا حتى الآن بالوباء بين بلدان الاتحاد الأوروبي، عن خطة بقيمة 25 مليار يورو.

وفي فرنسا، أعلنت الحكومة عن تأجيل أو إلغاء سلسلة من الرسوم بقيمة 32 مليار يورو لشهر آذار/مارس وحده. وهذا المبلغ يشكل الجزء الأكبر من خطة "فورية" بقيمة 45 مليار يورو أعلنها الثلاثاء وزير الاقتصاد برونو لومير. ولم يستبعد رئيس الوزراء ادوار فيليب من جهته تأميم شركات في حال الضرورة.أما اسبانيا فقد أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز الثلاثاء أن الدولة ستضمن قروضا بقيمة مئة مليار يورو للشركات.

لندن تقدم ضمانات لقروض إلى الشركات بقيمة 363 مليار يورو

من جهتها، ستقدم لندن ضمانات من الدولة لقروض إلى الشركات بقيمة 330 363 مليار يورو وهو مبلغ يمكن أن تتم زيادته في حال الحاجة إلى ذلك، كما ستقدم مساعدات بقيمة عشرين مليار جنيه، كما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون.

يحرك أصحاب القرار السياسي المليارات في عالم بات في حالة توقف ويتعلم العيش في المنزل أو التزود باستثناء للتحرك بينما تراقب قوات حفظ النظام الوضع.

شوارع أوروبا شبه خالية من الحركة

فوسط باريس مثلا المزدحم بالحياة الليلية عادة، كان مقفرا ليل الثلاثاء الأربعاء، باستثناء قلة من الأشخاص خرج بعضهم من أجل كلابهم. أما حركة السير فكانت شبه معدومة. وجاء دور بلجيكا التي فرضت إجراءات الإغلاق اعتبارا من ظهر الأربعاء مع استثناءات للتوجه إلى طبيب او نشاطات رياضية في الهواء الطلق وبعض المتاجر الأساسية.وألزمت الشركات التي لا تستطيع تنظيم العمل من المنازل، فعليها أن تؤمن لموظفيها "احتراما صارما في المسافات" في مكان العمل ووسائل النقل، كما ذكرت رئيسة الحكومة صوفي فيلميس التي تحدثت عن "غرامات كبيرة" وحتى إغلاق إداري لأي رب عمل لا يحترم تحذير أول في هذا الشأن.

ترامب وبرنامج مساعدة للشركات المتعثرة

ينوي الرئيس دونالد ترامب بعدما تأخر في الرد، التحرك لدعم الاقتصاد ببرنامج مساعدة "جريء ومهم جدا" للشركات الأميركية المتعثرة.ولم يكشف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قيمة خطة المساعدات التي يجري التفاوض حولها لكن الصحف الأميركية تحدثت عن حوالى 850 مليار دولار، بينما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأميركية ان المبلغ قد يتجاوز الألف مليار دولار.

خطط لإنعاش الاقتصاد في مواجهة وباء كورونا في عالم يزداد انغلاقا

في الوقت نفسه، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي ، سلسلة من الإجراءات للتأكد من أن النسيج الاقتصادي يستفيد من آلاف المليارات من الدولارات التي يضخها منذ أسبوع.

هل إطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي يؤدي بالضروة إلى طمأنة الأسواق؟

أدت إعلانات الاحتياطي الفدرالي الأميركي ونية إطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي إلى طمأنة الأسواق، إذ أغلقت وول ستريت بورصة نيويورك على ارتفاع كبير مع كسب مؤشر داو جونز 5,17 بالمئة ومؤشر ناسداك 6,23 بالمئة.

وأدى مرض "كوفيد-19" الذي رصد في الصين في نهاية ديسمبر الماضي، إلى وفاة 7842 شخصا في العالم بينما بلغ عدد المصابين به 191 ألف شخص، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش من الثلاثاء.