ترامب: أنا رئيس في حالة حرب ضد الفيروس الصيني

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء نفسه كرئيس دولة في حالة حرب ضد ما وصفه بـ"الفيروس الصيني" في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر عقده بالبيت الأبيض: "أرى نفسي، بطريقة ما، رئيس في وقت حرب. نحن نخوض حرباً، وهو موقف صعب جداً جداً".

وعلى الرغم من غضب بكين تجاه استخدام ترامب لوصف "الفيروس الصيني" إلا أن الرئيس الأمريكي أكد أنه لا خطأ في استخدامه، معللاً: "أنا لم ألق باللوم على الصين ولكن الفيروس جاء من الصين وبالتالي فهو صيني".

وأكد ترامب أنه كان بإمكان الصين منح الولايات المتحدة والعالم إشعاراً مبكراُ عن الفيروس الذي ظهر رسميا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر – كانون الأول الماضي.

كذلك أعلن ترامب عن إغلاق الحدود الأمريكية مع كندا بالاتفاق بين البلدين كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

وأدى الوباء إلى وفاة مئة شخص على الأقل في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس حوالى 6500 شخص بحسب إحصاءات جامعة هوبكينز.

وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها الصين والعالم بسبب الفيروس، أكد ترامب أنه لا يرى "أي سبب" لإلغاء الرسوم الجمركية العقابية مع الصين.