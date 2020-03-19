وباء كورونا: وفيات إيطاليا تفوق وفيات الصين.. ونحو ربع مليون إصابة عالمياً

في أحدث إحصائية لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت حصيلة الوفيات 9,357 منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر.

أما عدد الإصابات الإجمالي فوصل إلى228,687.

حالياً الحالات النشطة للمرض تبلغ 133,076 حالة من أصل المجموع الكلي، منهم 6,942 حالة في وضع حرج.

بطبيعة الحال هذه الأرقام لا تعكس الواقع والانتشار الحقيقي، حيث حتى اللحظة تقتصر التحاليل والفحوص على حالات معينة من ضمنها الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية والمخالطين للمرضى والقادمين من مناطق موبوءة.

المغرب

أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وحددت وزارة الداخلية المغربية في بيان الحالات التي سيسمح فيها للمواطنين بالتحرك وهي"التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن... شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل".

كذلك سيسمح للمواطنين بالخروج لشراء مستلزمات المعيشة اليومية والتوجه للمستشفيات والصيدليات.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في المغرب 63 وحالتين وفاة.

بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، إن كتيب الإرشادات للوقاية ومكافحة وباء كورونا، الذي نشرته وزارة الصحة سابقاً، لم يعد بمثابة "توصيات" ولكن "أوامر".

وقال نتنياهو ذلك خلال مؤتمر صحافي يومي يخصصه لمتابعة آخر المستجدات فيما يتعلّق بفيروس كورونا. وأوضح نتنياهو أن كلّ من سيخالف القوانين في الأيام السبعة القادمة سيتعرّض لغرامة.

ويأتي إعلان نتنياهو مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 573

مهرجان كانّ السينمائي

قالت اللجنة التنظيمية لمهرجان كانّ، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، إنها اتخذت القرار بعدم تنظيمه هذا العام في شهر أيار/مايو (من 12 حتى 23) مضيفة أن عدّة خيارات مطروحة.

وتمّ اتخاذ قرار التأجيل بسبب وباء كورونا. وأضافت اللجنة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أن المهرجان قد يؤجل حتى نهاية حزيران/يونيو أو بداية أيلول/يوليو 2020.

فرنسا

أودى وباء كورونا في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.

وقال جيروم سولومون إن "عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام"، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا "بسرعة وبشكل مكثف".

السعودية

علقت السلطات السعودية التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ابتداءً من يوم غد الجمعة.

قال العاهل السعودي، الملك سلمان اليوم الخميس، خلال كلمة، إن أزمة كوفيد-19 "واحدة من الشدائد التي تمّر بها البشرية" واصفاً إيها بـ"المرحلة الصعبة من تاريخ البشرية".

وأضاف الملك سلمان أنه واثق من أنها ستمرّ رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها متوجها بالشكر إلى الجهات الحكومية والطبية في السعودية. وأكد العاهل كذلك أن المملكة ماضية في اتخاذ الإجراءات المناسبة والوقائية.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 36 إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا.

"قد يقتل الملايين"

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، الخميس، إن وباء كوفيد-19 قد يقتل "الملايين" إن لم يتم ضبط انتشاره. وحذر غوتيريش من أن أرواح الملايين في خطر إذا لم يُبدِ العالم تضامناً، وبخاصة مع الدول الأشد فقراً، في مكافحة تفشي الوباء.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو "إذا تركنا الفيروس ينتشر مثل ألسنة نار، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم، فإنّ ذلك سيودي بأرواح الملايين"، مشدداً على أنّ "التضامن العالمي ليس واجباً أخلاقياً فحسب، وإنّما هو في مصلحة الجميع".

إيطاليا

يأتي كلام غوتيريش فيما تخطى عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس العدد في الصين.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أكّد سابقاً اليوم أن إجراءات الاحتواء التي اتخذت قبل أسبوع في إيطاليا، الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء، "ستمتد إلى نهايتها" في 3 أبريل.

وقال جوزيبي "إن الإجراءات التي اتخذناها، سواء تلك التي أدت إلى إغلاق جزء كبير من الأعمال والأنشطة الفردية في الدولة ، وكذلك تلك المتعلقة بالمدرسة ، يمكن تمديدها حتى انتهاء صلاحيتها فقط".

"العالم يدفع ثمن خطأ الصين"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ العالم يدفع "غالياً ثمن" بطء الصين بتقديم معلومات حول كورونا الجديد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّ المشهد "لكان أفضل بكثير لو علمنا كل ذلك قبل أشهر، كان بالإمكان احتواؤه في منطقة في الصين انطلق (الفيروس) منها"، مكرراً مرة جديدة استخدام عبارة "الفيروس الصيني".

موناكو

أعلنت السطات في موناكو أن الأمير ألبير الثاني خضع لاختبار كوفيد-19 وتبيّن أنه مصاب بالفيروس، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس. وأضاف "القصر" في بيان أن حالة الأمير لا تدعو للقلق.

وتمّ تسجيل 9 إصابات فقط في موناكو حتى الآن.

الأردن

قالت السلطات الأردنية اليوم إن عدد الإصابات بوباء كورونا في المملكة بلغ 56 إصابة حتى صباح اليوم الخميس.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي إلى أن عدد الموجودين في الحجر الصحّي الإجمالي بلغ 4892 حالة.

129 وفاة في إسبانيا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 767

أودى وباء كورونا بحياة 767 شخصا في إسبانيا، في ارتفاع بعدد الوفيات بلغت نسبته 30% في 24 ساعة، فيما تخطت حصيلة الإصابات ال17 ألفاً، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الخميس.

وأوضحت الوزارة أنّ 1,107 مرضى شفيوا حتى الآن. وارتفع عدد الإصابات بنسبة 25% منذ الأربعاء، وباتت الحصيلة 17,147 إصابة في هذه الدولة التي صارت الرابعة عالمياً لناحية التأثر بالفيروس.

الصين

أعلنت الصين الخميس أنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة محليّة المصدر بفيروس كوفيد-19 (كورونا)، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في كانون الثاني/يناير، لكنّ الدولة التي ولد فيها الفيروس، سجّلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه هي أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين.

حالياً عدد الإصابات في الصين عند 80,928، وعدد الوفيات بلغ 3245.

تراجع مستمر في أسواق المال الآسيوية

تراجعت الأسهم في آسيا بشكل أكبر الخميس بعد أن انخفض مؤشر داو الصناعي بنسبة 6.3 ٪ على الرغم من زيادة المساعدة الحكومية للاقتصادات التي تعاني من تفشي الفيروس.

تراجعت الأسهم في طوكيو وجميع الأسواق الآسيوية الأخرى تقريبًا، حيث اندفع المستثمرون لتحويل الحيازات إلى نقد، واستعدوا لركود طويل الأمد ناجم عن فيروس كورونا.

تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.0 ٪ إلى 16552،83 ، بينما في كوريا الجنوبية ، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 7.5 ٪ إلى 1،471.61. تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.6٪ إلى 21،709.40 ، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9٪ إلى 2،704.89.

كورونا يتمدد في أمريكا اللاتينية

أول وفاة في كوستاريكا...

سجّلت كوستاريكا الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كوفيد-19 (كورونا)، الذي وصل أيضاً إلى نيكاراغوا والسلفادور، بينما حاولت السلطات في كلّ من بنما وبوليفيا والبيرو الحدّ من تفشّي الوباء بفرض حظر تجوّل، في حين أعلنت الشيلي حالة الكوارث ونشرت الجيش للحدّ من تفشّي الوباء.

وفي كوستاريكا، قالت وزارة الصحّة إن أول ضحية لكوفيد-19 في البلاد، هو رجل يبلغ من العمر 87 عاماً، كان في العناية المركّزة في مستشفى بمدينة ألاخويلا، على بعد 15 كلم شمال غرب العاصمة سان خوسيه. وبلغ عدد المصابين بالوباء في هذا البلد 69 شخصاً.

بنما تفرض حظر التجول

وفي بنما المجاورة فرضت الحكومة حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار تدابيرها الرامية للسيطرة على انتشار الفيروس.

وقال الرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو، إنّ هذا الإجراء يسري من الساعة التاسعة مساء ولغاية الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

بوليفيا تعلن "الطوارئ الصحية"

بدورها أعلنت بوليفيا "حالة الطوارئ الصحية"، وفرضت حظر التجوّل ليلا من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحاً، وذلك لغاية 31 آذار/مارس.

بيرو لم تسجل وفيات

وفي البيرو التي سجّلت حتى اليوم 145 إصابة بفيروس كورونا من دون أي وفاة، صدر الأربعاء مرسوم رئاسي فرض حظراً للتجوّل، ومنع سير كل المركبات الخاصة التي لا تقدّم خدمات أساسية.

نيكاراغوا والسلفادور تسجلان أول الإصابات

وفي نيكاراغوا أعلنت نائبة الرئيس، السيدة الأولى روزاريو موريللو، الأربعاء أنّ رجلاً في الأربعين من عمره عاد مؤخّراً من بنما، أصبح أول مصاب بفيروس كوفيد*19 في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

كذلك فإنّ السلفادور، التي حظرت منذ 12 الجاري دخول جميع الأجانب (باستثناء الدبلوماسيين والمقيمين)، سجّلت الأربعاء أول إصابة بالفيروس على أراضيها.

روسيا تسجل أول وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً بالالتهاب الرئوي بعدما تأكدت إصابتها بفيروس كورونا.

المريضة كانت تعاني من مشكلات صحية مزمنة.

الولايات المتحدة الأمريكية

إصابة نائبين في الكونغرس

أعلن نائبان أميركيان الأربعاء إصابتهما بفيروس كورونا المستجدّ ليصبحا بذلك أول عضوين في الكونغرس يصابان بالوباء الذي يواصل انتشاره في الولايات المتحدة.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا الجمهوري ماريو دياز-بالارت (58 عاماً) في بيان إنّه وضع نفسه في العزل المنزلي في واشنطن الجمعة ومساء السبت ظهرت عليه أعراض تشمل الحمّى والصداع. ليتم إبلاغه أنّ نتيجة فحص فيروس كوفيد-19 الذي خضع له إيجابية.

بعد بضع ساعات أعلن نائب ثان، هو الديمقراطي بن ماكآدامز (45 عاماً)، أنّه مصاب بدوره بالفيروس.

وقال النائب عن ولاية يوتاه في بيان على تويتر إنّ أعراضاً خفيفة ظهرت عليه السبت فالتزم المنزل، حتى خضع للفحص الثلاثاء وجاءت النتيجة إيجابية الأربعاء.

وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الإصابات ليصل إلى 9,464 منها 155 وفيات.

تعليق التأشيرات

كما أعلنت الولايات المتحدة ليل الأربعاء الخميس أنها علقت خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن القنصليات الأميركية ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح هذه التأشيرات "في غالبية دول العالم".

خطة بمئة مليار دولار لتخفيف تداعيات كورونا على العمال

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء خطّة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرّها الكونغرس في اليوم نفسه وتهدف خصوصاً لضمان حصول العمال الأميركيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجدّ على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وذلك بانتظار انتهاء المفاوضات بين البيت الابيض والكونغرس على خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تصل قيمتها إلى 1300 مليار دولار.

بورصة نيويورك تغلق قاعة المداولات وتبقي على التداولات الإلكترونية

قرّرت بورصة نيويورك إغلاق قاعة المداولات اعتباراً من يوم الإثنين القادم بسبب فيروس كورونا المستجدّ والإبقاء على التداولات الإلكترونية، وفق ما أعلنت الأربعاء إدارتها.

وأعلنت "إنتركونتيننتال إكستشينج" مالكة بورصة نيويورك أنّ التدبير الذي يدخل الإثنين حيّز التنفيذ هو "خطوة احترازية للحفاظ على صحّة الموظفين والعاملين في القاعة".

ويعارض مسؤولو البورصة الوقف التام للتداول على الرّغم من الهبوط الحادّ في الأسواق، وقد اعتبروا في بيان أن إغلاق قاعات التداول لن يعيق عمل البورصة.

أستراليا

منع دخول غير المقيمين

كشفت أستراليا الخميس عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غد".

"كوانتاس" توقف هذا الشهر كل رحلاتها الدولية

أعلنت "كوانتاس"، أكبر شركة طيران في أستراليا، الخميس أنّها ستمنح ثلثي موظّفيها إجازة غير مدفوعة حتى نهاية أيار/مايو المقبل على الأقلّ وستوقف خلال الشهر الجاري كلّ رحلاتها الدولية، لتحذو بذلك حذو منافستها "فيرجين" التي سبقتها في اتّخاذ هذا الإجراء بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

القرار يشمل أيضاً شركة "جت ستار" للطيران المنخفض التكلفة التابعة لمجموعة كوانتاس.

المركزي الأسترالي يخفّض سعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية

خفّض المصرف المركزي الأسترالي الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار النصف ليصل إلى ربع نقطة، في أدنى مستوى في تاريخه، وذلك في إطار سلسلة إجراءات استثنائية أقرّها للحدّ من تداعيات جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلاد.

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف البريكست يعلن إصابته

أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف البريكست إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المسؤول الفرنسي في تغريدة على تويتر أن نتائج فحوصاته جاءت إيجابية.

وقال بارنييه إنه في حالة جيدة ومعنوياته جيدة. وأكد اتباعه وفريقه جميع التعليمات اللازمة.

ووجه رسالة تضامن لكل المصابين والمعزولين حالياً قائلاً : "سنتجاوز هذا الأمر معاً".

ألمانيا

سجلت ألمانيا قفزة اليوم في عدد الإصابات، حيث سجلت 756 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 13,083 متجاوزاً فرنسا ومقترباً من أرقام إسبانيا.

وسجلت البلاد كذلك ثلاث وفيات جديدة ليصل المجموع إلى 31 وفاة والذي ما زال يعد منخفضاً مقارنة بفرنسا وإسبانيا.

موناكو

أعلن القصر الملكي في إمارة موناكو عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا، مؤكداً أن حالته لا تدعو للقلق وأن الأمير مستمر بالعمل من مسكنه الخاص.

وخضع الأمير للاختبار والفحوصات في وقت سابق من الأسبوع.

يأتي هذا الإعلان بعدد ثلاثة أيام من إعلان تأكيد إصابة وزير الدولة في المارة (رئيس الوزراء) سيرج تيلي بالفيروس.

إغلاق مترو لندن جزئياً

أغلقت حوالى أربعين محطة مترو في لندن منذ الخميس بتوصية من الحكومة البريطانية تفادياً لأي تنقل غير ضروري وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت مؤسسة النقل العام في العاصمة البريطانية.

وجاء في بيان "سيتم إغلاق نحو 40 محطة مترو غير متصلة مع خطوط أخرى وذلك حتى إشعار آخر".

والخدمة الليلية المؤمنة على بعض الخطوط ألغيت ليومي الجمعة والسبت في حين ستخفض وتيرة الحافلات.

ودعت المؤسسة المستخدمين إلى الامتناع عن القيام بـ"تنقلات غير ضرورية" للسماح بتأمين "خدمة موثوقة وآمنة" للأفراد الذي يعد تنقلهم ضرورياً لمكافحة كوفيد-19.

وأعلن رئيس بلدية لندن صديق خان في بيان "على الأشخاص ألا يتنقلوا إلا في حالات الضرورة القصوى".

المركزي الأوروبي يطلق برنامجاً بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن المصرف المركزي الأوروبي مساء الأربعاء إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة مفاجئة يسعى من خلالها للحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضح المصرف في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس حكّامه عقد عبر الهاتف إنّ "برنامج الشراء الطارئ الوبائي" سيكون موقتاً وسيستمر إلى حين "يقرّر المصرف أنّ مرحلة أزمة فيروس كورونا كوفيد-19 قد انتهت، ولكن على أي حال ليس قبل نهاية العام".

ويأتي قرار المركزي الأوروبي بعد ستّة أيام فقط من اتّخاذه حزمة تدابير تحفيزية لم تتمكّن من تهدئة المخاوف السائدة في الأسواق.

أسعار النفط تقفز بعد قرار المركزي الأوروبي

قفزت أسعار النفط الأميركي بنسبة 17% صباح الخميس غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لشراء سندات عامة وخاصة بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وغداة خسارته 24% من قيمته، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17,2% ليصل سعر البرميل إلى حوالى 24 دولاراً، في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8,5% ليصل إلى 27 دولاراً للبرميل.

ماكرون يطالب بمزيد من "التضامن المالي"

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس ببرنامج الدعم الاقتصادي الذي أطلقه المصرف المركزي الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو للحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مطالباً دول منطقة اليورو بملاقاة هذه المساعدة الاستثنائية بالمزيد من "التضامن المالي" و"التدابير الموازنية".

ولم يوضح الرئيس الفرنسي طبيعة الإجراءات التي يطالب دول منطقة اليورو باتّخاذها لتعزيز التضامن المالي.

لوفتهانزا تقلص رحلاتها

تقوم مجموعة لوفتهانزا الألمانية بتخفيض برنامج رحلاتها أكثر فأكثر. بحلول 19 نيسان/ أبريل، ستتم حوالي خمسة بالمائة فقط من الرحلات المخطط لها أصلاً ، كما أعلنت مجموعة داكس يوم الخميس عندما قدمت ميزانيتها السنوية في فرانكفورت. في الوقت الحالي ، تقبع حوالي 700 من طائرات المجموعة البالغ عددها 763 على أرض المطارات.

تسير لوفتهانزا الآن رحلات طويلة المدى من فرانكفورت فقط، وثلاث مرات أسبوعيًا من زيورخ مع شركتها الفرعية السويسرية. في حين تقلع طائرات Lufthansa Cityline من ميونيخ.

عازف الساكسفون الشهير مانو ديبانغو يعلن إصابته

أدخل عازف الساكسفون الشهير في مجال الأفرو-جاز المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد وهو "يرتاح ويتعافى بهدوء" على ما جاء على صفحته الرسمية عبر شبكة "فيسبوك".

وجاء في الصفحة أن العازف المولود في الكاميرون والبالغ 86 عاماً "أدخل قبل فترة قصيرة إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19".

ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في العام 1972.

الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة

قررت دولة الامارات "تعليق " دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم الخميس لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية وكإجراء احترازي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وطلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة التواصل مع بعثاتها الدبلوماسية للحصول على التعليمات والدعم طوال مدة الإقامة خارج الإمارات.

إيران

149 وفاةجديدة وخمس إصابات كل ساعة ووفاة كل عشر دقائق

أعلنت إيران عن 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم.

في وقت سابق، قال المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور في تغريدة على تويتر إنه وفقًا لأحدث البيانات، يصاب خمسة أشخاص يالفيروس كل ساعة تقريبًافي إيران، في حين يفقد حياته شخص كل عشر دقائق.

خامنئي سيعفو عن عشرة آلاف سجين إضافيين

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي يوم الخميس أن المرشد الأعلى سيعفو عن عشرة آلاف سجين آخرين في محاولة لمكافحة فيروس كورونا.

وكجزء من خطوات لكبح انتشار الفيروس الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 1100 شخص في إيران ، قامت الدولة بالفعل بإطلاق سراح 85000 سجين إطلاق سراح مؤقت.