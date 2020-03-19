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فرنسا

وباء كورونا: فرنسا تعمل على إيواء 250 ألف متشرد في الفنادق

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بقلم:  يورونيوز
مشرد في العاصمة الفرنسية باريس جالساً أمام إحدى الصيدليات
مشرد في العاصمة الفرنسية باريس جالساً أمام إحدى الصيدليات   -   حقوق النشر  Francois Mori/The Associated Press
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قال وزير الإسكان الفرنسي جوليان دينورماندي يوم الخميس إن حكومة بلاده باشرت حجز غرف فندقية لإسكان نحو 250 ألف متشرد بلا مأوى في فرنسا في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الحكومة في الجمعية الوطنية، إن تعبئة الحكومة والمجتمعات والجمعيات "كاملة" لإيواء أولئك الذين ما زالوا يعيشون في الخلاء.

وقال وزير الإسكان "من الواضح أن الوضع معقد لأن عملية الإيواء هذه تحتاج أدوات وخطة معينة، نحن نلجأ بشكل خاص للغرف الخاصة والفنادق". وأضاف "نحن نعمل معهم بجد لإخلاء أكبر عدد ممكن من الغرف".

وتم فتح أول دفعة من الغرف مساء الأربعاء في باريس. وستتوفر أكثر من 170 غرفة في العاصمة بنهاية الأسبوع.

ستقدم الحكومة الفرنسية أيضاً حلولاً محددة للمشردين المصابين بالفيروس لكن حالتهم لا تتطلب دخول المستشفى.

وقال دينورماندي: "بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ، نحن بالفعل بصدد فتح مراكز مخصصة لهم" ، مضيفًا أن 150 موقعاً سيتاحون لهذه الفئة في باريس والمناطق المحيطة بها بحلول نهاية الأسبوع، و80 حول فرنسا.

هذه الإجراءات تطلبت من الحكومة تخصيص 50 مليون يورو.

يوم الأربعاء، انطلقت دعوات منسقة من جمعيات ومنظمات مدنية للتبرع والتعبئة الطارئة من أجل مساعدة المشردين في هذه الظروف.

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