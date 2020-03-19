اضطر للعمل دون قفازات.. وفاة طبيب إيطالي بسبب نقص في أدوات الوقاية

توفي طبيب إيطالي يبلغ من العمر 57 عاماً ثبتت إصابته بفيروس كورونا، كان يعمل في مستشفى في بلدة كودوجينو.

وتم نقل الطبيب مارسيلو ناتالي إلى مستشفى في كريمونا قبل نقله إلى ميلانو بعد إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

في إحدى المقابلات الأخيرة التي أجراها قبل خضوعه لفحص كوفيد 19 ، قال ناتالي ليورونيوز إنه كان عليه أن يعمل بدون قفازات، بعد نفادها.

وقال أيضًا إنه في كودوجينو ومدينة قريبة، كاسالي، كان 14 من أصل 35 طبيباً في الحجر الصحي، أو على الأقل أدخلوا المستشفى حتى 28 شباط/ فبراير.

وقال "لم نكن مستعدين لفيروس كورونا،كأطباء في عصر ما بعد المضادات الحيوية، نشأنا معتقدين أن حبة كانت كافية ضد كل شيء".

وتم تأكيد وفاة ناتالي من قبل الاتحاد الإيطالي للأطباء العامين، الذي قال إن فيروس كورونا سبب للطبيب التهاباً رئوياً مزدوجاً.

وقالت باولا بيدريني ، السكرتيرة الإقليمية في الاتحاد ، ليورونيوز إن 110 أطباء من أصل 600 في مقاطعة بيرغامو وحدها مريضون: "لم يتحسن الوضع منذ نهاية شباط/ فبراير. تلقينا بعض الأقنعة والقفازات ولا شيء آخر. القناع الذي يجب أن يستخدم لنصف يوم ، يستخدم هنا لأسبوع."

"نعمل كثيرًا عبر الهاتف ، قدر الإمكان ، لتجنب انتشار الفيروس والتواصل مع الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض والذين لا يزالون يحملون الفيروس"

أعلنت إيطاليا عن رقم قياسي يومي للقتلى بلغ 475 يوم الأربعاء ، ليصل عدد القتلى في البلاد إلى 2978 ، مع ما يقرب من 36000 حالة مؤكدة.

كافحت العديد من الدول الأوروبية للعثور على ما يكفي من القفازات والأقنعة الطبية والمعقمات بعد حمى الشراء الناجمة عن الذعر التي اجتاحت العالم.