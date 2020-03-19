الـ20 الأكثر مشاهدة على نتفلكس تكلف الأرض أكثر من 6 رحلات إلى المريخ

أوضحت دراسة جديدة صادرة عن موقع مقارنة الطاقة "سيف أون إنِرجي"، أن أفلام شركة نتفلكس الترفيهية الأمريكية الأكثر مشاهدة حول العالم تنتج من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ما يصل إلى ست رحلات إلى المريخ ذهابا وإيابا مع الوقت الكافي للالتفاف حول القمر. ما يؤكد تأثيرخدمات البث على البيئة.

وبحسب نتائج الدراسة، أنتجت الشركة الرائدة عالمياً لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية "نتفلكس" خلال العام 2019 ولغاية ديسمبر/كانون الأول ما يبلغ حوالي 1.5 مليار كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل السفر 4.6 مليار كيلومتر بالسيارة، وما يعد أكثر من 115000 رحلة سيارة حول الأرض.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير خلال العام الحالي، وتحديدا بعد حالات الحظر والعزلة التي يعيشها ملايين المواطنين في مختلف أنحاء العالم في منازلهم ومحاولاتهم للبحث عن أساليب ترفيهية لقضاء أوقاتهم، مثل مشاهدة المسلسلات والأفلام عبر نتفلكس.

وكانت معظم دول العالم قد أجبرت مواطنيها على البقاء في منازلهم كجزء من الخطوات والاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في الصين في ديسمبر/كانون الأول.

Each series is worth millions of kilograms of CO2 euronews Intel

وتشير البيانات إلى أن إدمان الشخص على المسلسلات أكثر مدعاة للقلق من ميله لمشاهدة الأفلام، بحيث أوضحت النتائج أن أفضل 10 أفلام أنتجت أقل من ربع، أي ما يوازي 23 ٪ من الانبعاثات بسبب وقت التشغيل والذي يكون لمدة أقصر من تلك التي تحتاجها لمشاهدة مسلسل كامل.

مع 80 مليون مشاهد، كان فيلم "بيردبوكس"_صندوق الطائر (فيلم أمريكي يتحدث عن نهاية العالم وما بعدها) الأكثر شعبية في ذلك الوقت. مشاهدو الفيلم كانوا مسؤولين عن انتاج 66.133.333 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون في ما بينهم، أي ما يعادل 236.513.963 كيلومترًا أو 5901 رحلة حول العالم.

ومن بين هذه الأفلام العشرين الأكثر مشاهدة وإنتاج لثاني أكسيد الكربون، فيلم "التاريخ المثالي " "The Perfect date"، فيلم "الحدود الثلاثية"، "Triple frontière".

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وعلى الرغم من أن عدد أقل من الأشخاص شاهدوا الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي والرعب الأمريكي "أشياء غريبة" (64 مليون شخص)، إلا أن حلقاته الثمانية التي تتراوح مدة عرضها بين 50 و 77 دقيقة أنتجت انبعاثات أكثر، لما مجموعه 420.977.778 كيلوغرام. ويعد هذا الرقم أكثر بستة أضعاف من الرقم الذي تم تسجيله خلال مشاهدة فيلم صندوق الطائر.

توصلت الدراسة إلى هذه النتائج من خلال تسجيل أعداد المشاهدة على شركة نتفلكس، ثم قسم إجمالي الدقائق لكل من الأفلام والعروض على 30 دقيقة، وضربه في 0.2 للوصول إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 التي ينتجها كل شخص.

تُظهر الإحصائيات إلى أن نتفلكس لديها الآن أكثر من 158 مليون مشترك حول العالم، بينما يتوقع عملاق تكنولوجيا المعلومات سيسكو أن مقاطع الفيديو عبر الإنترنت ستكون لها حصة 82٪ من جميع زيارات الإنترنت بحلول العام 2022.